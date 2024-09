Vis, ritmi già altissimi in vista della Ternana. Pucciarelli e Okoro brillano in allenamento

"Siamo una squadra molto affiatata, che ha tanta voglia di fare bene". Sono queste le parole con cui Luigi Palomba esordisce di fronte ai microfoni della sala stampa dopo il primo gol in maglia biancorossa. Il classe 2003, in prestito dal Cagliari, alla seconda presenza di fila da titolare è diventato un ingrediente di fondamentale importanza per una torta, quella preparata da mister Stellone, sempre più gustosa. E se l’appetito vien mangiando, nell’allenamento di lunedì la Vis ha già messo nel mirino la sfida casalinga di venerdì sera (alle ore 20.45) contro la Ternana. Il gruppo, afferma Coppola, "è consapevole fin dal primo giorno di ritiro di essere una squadra con grande potenzialità". La brutta sconfitta all’esordio contro la Torres è sembrata essere il punto di svolta di questo avvio di stagione. È stata la doccia gelata utile per dare una scossa emotiva a un gruppo che, da quel momento, ha deciso di cambiare passo.

Il 3-0 subito all’esordio a Sassari sarebbe potuto essere l’inizio di una stagione tribolata, ma c’è invece risultato un brutto sogno dal quale, una volta svegliatisi, è cominciata una favola ancora tutta da raccontare. Dopo tre vittorie consecutive, l’allenamento di ieri ha testimoniato l’ottimo stato fisico e mentale che la squadra sta vivendo. Ritmi altissimi e una sessione basata sul possesso palla a 2 tocchi. Proprio il possesso palla nella magica notte di sabato ha praticamente annullato gli spunti offensivi dei pericolosissimi Ragatzu, Ianesi e compagni, non per caso miglior attacco del torneo.

All’interno di questo gruppo i livelli di competitività sono alti ma, come rivela lo stesso Palomba, "tutti gli over sono molto disponibili", pronti a tenere il gruppo "sempre sul pezzo". Allenamento che si conclude con un triangolare, nove contro nove, in cui Manuel Pucciarelli, con la sua classe, non smette mai di stupire. Il 33enne, che negli anni della Serie A e della Serie B giocava attaccante, ora spesso si abbassa a ricevere palla dal portiere per poi dare inizio a un’azione da lui scandita come un metronomo e, altrettanto di frequente, chiusa dallo stesso ex Chievo ed Empoli oppure da uno straordinario Alvin Okoro, che come contro il Pontedera non perde mai l’occasione per mettersi in mostra. Come Pucciarelli, anche il classe 2005 in prestito dal Venezia è autore di una doppietta, in una partitella che per ritmi e agonismo non ha nulla da invidiare a quella ufficiale disputata lo scorso. Il risultato, anche in allenamento, conta eccome. Il triangolare organizzato da mister Stellone tra squadra rossa, gialla e blu è ricco di esultanze dopo ogni gol perché in casa Vis la sconfitta è un ospite sgradito, non accettata nemmeno in allenamento.

Lorenzo Mazzanti