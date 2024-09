Vis, salta lo scambio Zoia-Martino. Il mercato finisce senza altri innesti

Il mercato vissino si è chiuso senza ulteriori movimenti e tutta l’attenzione ora si sposta sul debutto casalingo di domani. L’unica trattativa possibile, lo scambio con il Cosenza tra Zoia e Martino, entrambi difensori esterni, è saltata. S’era capito che in Calabria non erano troppo entusiasti all’idea, dunque l’esperto terzino rimarrà in rossoblù. Ha affondato i suoi colpi invece l’Arezzo, avversario della Vis domani sera al Benelli (ore 20,45). Rivelatasi complicata la pista per Fiordilino del Venezia, il diesse degli amaranto, Aniello Cutolo, ha portato alla corte di mister Troise il trequartista Luca Chierico (2001), figlio d’arte, ex Gubbio, e Salvatore Santoro (’99), uomo d’ordine, ex Pro Vercelli. Entrambi a titolo definitivo: il primo prelevato dal Genoa, il secondo dal Pisa.

Toscani ora in assetto definitivo, con una rosa di 26 elementi (12 arrivi, 12 partenze), di cui 22 nella lista calciatori professionisti (c’è uno slot eventualmente libero). In chiusura, è arrivata anche la cessione del centrocampista Catanese alla Lucchese, mentre Zona è rimasto come esubero (si va verso la risoluzione). Il parco attaccanti appare decisamente fornito: Gucci, Guccione, Pattarello, Gaddini, Ogunseye, Tavernelli e il giovane Armini. Per la sfida del Benelli è verosimile che vedremo l’Arezzo senza i nuovi, almeno inizialmente.

In casa Vis, con una rosa di 33 elementi inevitabilmente da sfoltire, le scelte per mister Stellone non sono facili. Ed è singolare vedere agli allenamenti partitelle otto contro otto su una metà campo, idem sull’altra. Contro gli amaranto tornano disponibili Peixoto e Okoro, che erano squalificati ala prima. La fascia sinistra biancorossa, dove preferibilmente agisce Pattarello, è quella che necessita di maggiori attenzioni. È lì che si creano gli uno contro uno più pericolosi, come si è visto in coppa e a Sassari con Varela. La speranza è anche che Zoia abbia la mente sgombra dai pensieri, ora che la vicenda mercato si è conclusa. Ma la Vis dovrà anche preoccuparsi di portare rifornimenti alle punte, e in questo senso si profila l’impiego di Orellana, un ragazzo che in allenamento fa vedere cose importanti.

Ieri sera si è chiusa la campagna abbonamenti. La cifra finale è di 689 tessere, un centinaio in più rispetto alla scorsa stagione. Nel posticipo di domani, secondo consecutivo, è atteso un buon pubblico per il debutto casalingo della Vis. Fino a ieri sera erano stati venduti circa 1.200 tra biglietti e abbonamenti, di cui 250 nel settore ospiti (numero destinato a lievitare oggi, scadenza alle 19). Per i tifosi della Vis prevendita attiva fino a domani sera sul circuito Vivaticket e nei punti cittadini abilitati (tribuna 25 euro, ridotti 22 e 1; laterale e Prato 14 euro, ridotti 12 e 1 euro). Botteghini aperti domani dalle 17.30.