Vis, Stellone blinda la squadra al "Benelli". Allenamento a porte chiuse in vista di Rimini

Allenamento a porte chiuse. Mister Stellone ha voluto iniziare così la sua nuova avventura alla Vis, lavorando con la squadra in tranquillità e senza alcuna interferenza dall’esterno, per meglio concentrarsi e mettere a fuoco subito gli argomenti base, ridando fiato al gruppo dopo le recenti sconfitte che ne hanno compromesso il cammino. Stellone non avrà Pucciarelli, squalificato per una giornata dal giudice sportivo assieme a Eklu Shaka (Arezzo), Misuraca e Santi (Fermana), Dessena ( Olbia), Oliana (Sestri Levante), Mercati (Gubbio),Schiavi (Carrarese), Prezioso (Ancona), Matos Santos (Perugia), Maistro ( Spal), Borsoi (Pineto). Un turno anche a Tomassini (collaboratore della Fermana). La Vis è stata multata di 400 euro (2000 all’Olbia, 1200 per il Pescara e 200 all’Ancona). Rimini- Vis di domenica 7 aprile (20,45) sarà arbitrata da Diop di Treviglio, assistito da Vito di Napoli e Peletti di Crema, mentre il 4° ufficiale sarà Giudice di Frosinone.

La Vis confida di trovare un Rimini stanco e non al meglio (Marchesi, Rosini, Langella e Iacoponi con problemi fisici) visto l’impegno che aspetta i romagnoli oggi, quando, alle 20,30, ospiteranno un’Olbia disperata nel recupero di campionato. Una partita a cui la Vis guarda molto da vicino, sia per il risultato ma anche per studiare le caratteristiche della prossima avversaria e anche per questo è molto probabile che i romagnoli saranno osservati da vicino da mister Stellone o dai suoi analisti. L’Olbia è allenata dall’ex tecnico del Rimini Gaburro (con lui romagnoli promossi dalla D alla C e l’anno scorso ai playoff) che ieri in sede di conferenza stampa ha dichiarato, tra l’altro: "Non ci siamo affatto arresi, la squadra sta dimostrando il giusto impegno, anche se analizzando la gara con il Sestri ci sono stati errori". Per la partita di oggi sono attesi cambiamento di formazione. "Non ci sarà Dessena – ha detto il tecnico – ma avremo Catania e questo significherà anche cambiare il modo di stare in campo. Tuttavia conterà la mentalità con cui giocheremo, che deve essere lo stesso che ho visto in campo nelle ultime gare. Il Rimini è la squadra che subisce di più assieme a Recanati, pur avendoi un attacco molto importante e in grado di mettere in difficoltà le difese avversarie. Sarà un confronto aperto, sta a noi portarla dalla nostra parte sfruttando anche qualche mal di pancia dei romagnoli nel loro stadio". facessimo bene, perché in questo momento ha abbastanza mal di pancia. Penso che dipenda molto da noi". Oggi si gioca anche un altro recupero (14,30): Juve next gen-Entella