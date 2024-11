Vis Stellone: "Ci mancano punti, prendiamoli"

Roberto Stellone e un derby in veste di ex, anche se di quella

vicenda si conservano poche tracce: "La mia esperienza ad Ascoli? Breve, brevissima, appena 5 partite (nel 2020 in B, 2 pareggi e 3 sconfitte, ndr). Non proprio positiva. Diciamo che non si sono incastrati i risultati. Non so neanche come definirla, ma fa parte del percorso di un allenatore".

Il presente porta invece le soddisfazioni fin qui maturate con la Vis. Anche se a Piancastagnaio… "Peccato per la sconfitta, perché la prestazione c’è stata. Anche con l’uomo in meno, ho visto atteggiamento, corsa. E alla fine ho fatto i complimenti ai

ragazzi". L’arbitraggio? "Eccessiva la doppia ammonizione a Coppola, squilibrata la gestione dei cartellini: noi 11 falli e 7 gialli,

loro 19 e 4’. Un piccolo appunto a Coppola, incappato nel rosso:

‘In zone del campo neutre, meglio evitare i contatti, basta non far girare l’attaccante". Poi una precisazione sulla malintesa aggressività della Vis: "Siamo una delle squadre più ammonite, ma non tra le più fallose. La nostra aggressività è sempre rivolta a riconquistare il pallone, vincere i duelli".

La precaria classifica del Picchio non scalfisce la considerazione del tecnico vissino nei confronti dei bianconeri: ‘Non sta a me giudicare i loro problemi, io credo che l’Ascoli abbia le carte in regola per un campionato importante. Ha raccolto poco, ma ha ottime individualità, molti giocatori reduci dalla B. E’ una squadra da rispettare".

Le assenze degli squalificati Coppola e Okoro e dell’infortunato Pucciarelli (alluce malconcio, ne avrà per un po’) unite a quelle di Neri, Antolini e Busato, spolpano la rosa ma non affannano il mister: "L’organico è ampio, abbiamo cambi in tutte le zone del campo, non ci sono problemi di formazione". Due le anticipazioni: "Al posto di Coppola giocherà Tonucci". La seconda riguarda Orellana: "Sta bene, giocherà’. Si tratta allora di scegliere chi occuperà il ruolo di Pucciarelli, e il principale indiziato è Di Paola. Mentre in attacco Cannavò dovrebbe affiancare Nicastro, considerando l’utilità di Molina come primo cambio. Altre soluzioni richiedono un gioco di spostamenti e incastri. Stellone ha parole di apprezzamento anche per un giovane ormai aggregato fisso alla prima squadra: il 2005 Rabbini arrivato dalla Cremonese: ‘E’ un attaccante di qualità, veloce. Salta l’uomo, mi piace".

Sarà una Vis arrembante, come sempre, vogliosa di tornare a correre: "Perché noi il coraggio lo abbiamo sempre avuto – chiude Stellone – e se abbiamo perso 4 partite, solo con la Torres l’abbiamo meritato. E delle vittorie solo quella col Pescara non è

del tutto meritata. Allora dico che ci manca qualche punto, e

dobbiamo riconquistarlo subito".

Così in campo (ore 20,30).

VIS (3-4-1-2): Vukovic; Palomba, Tonucci, Bove; Zoia, Paganini, Di Paola, Peixoto; Orellana; Nicastro, Cannavò. All. Stellone. A disp. Munari, Zocchi, Ceccacci, Nina, D’Innocenzo, Obi, Gambino, Forte, La Rosa, Tavernaro, Rabbini, Molina.

ASCOLI (4-2-3-1): Livieri; Adjapong, Quaranta, Gagliolo, Cozzoli; Varone, Bando; Tirelli (Achik), Silipo, Marsura Corazza. All. Di Carlo. A disp. Abati, Raffaelli, Piermarini, Maurizii, Campagna, Tavcar, Bertini, D’Uffizi, Caccavo, Tremolada, Silvestri, Gagliardi.

Arbitro: De Angeli di Milano.