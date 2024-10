Vis Tavernaro: "Questo tifo ci aiuta tanto"

"Il fatto che non molliamo è una nostra caratteristica". Il segreto del gruppo di Stellone lo ha svelato il classe 2005 Federico Tavernaro nel post partita di Vis Pesaro Perugia. Il giovanissimo centrocampista, giunto a Pesaro in quest’ ultima sessione di mercato, in prestito dal Venezia, ha trovato fin da subito la fiducia del mister. Infatti, l’ex primavera di Milan e Venezia, è sempre sceso in campo in questo avvio di stagione. Sono quattro finora le presenze da titolare, impreziosite da un assist nella sconfitta di Campobasso. È l’atteggiamento aggressivo e dinamico quello che di lui salta all’ occhio. Un atteggiamento che riesce a replicare sia dal primo minuto che da subentato: "Non mi cambia nulla cerco di dare tutto, sempre". Queste sono le parole, impregnate di grinta e determinazione che dimostrano il carattere di questo ragazzo. Consapevole dell’ opportunità datagli dalla Vis e dell’ importanza di questa stagione afferma: "È un anno importantissimo, è un anno di crescita, è la mia prima esperienza con i grandi".

Lucido e razionale anche nell’ analizzare ciò che è mancato a lui ed ai suoi compagni per conquistare i tre punti: "Quello che ci è mancato è stata la pulizia nell’ arrivare a tirare". È forse proprio questo il fattore che è più mancato in questo avvio di stagione. Se infatti il bel gioco, l’impegno e la determinazione hanno da sempre accompagnato la squadra di Stellone, facendola apprezzare al suo pubblico anche nelle sconfitte, è proprio la freddezza sotto porta ciò che è più mancato a questa Vis. Infatti come affermato più volte dallo stesso Stellone si crea molto di più di ciò che si realizza. Nonostante ciò la classifica sorride. Perché una grande fase difensiva, che nell’ ultimo match interno ha fatto segnare per la quarta volta la voce zero alla casella dei gol subiti, sta permettendo alla Vis di stazionare in piena zona playoff. Come ammesso dallo stesso Tavernaro questo aspetto aiuta e non poco sul morale del gruppo: "Vederci in buona posizione in classifica ci aiuta a lavorare in serenità in settimana".

È forse proprio questa serenità interiore che fa si che la Vis appaia sempre più sfrontata. Quella pesarese è infatti una squadra moderna. Con una linea difensiva sempre alta preferisce aggredire l’avversario piuttosto che aspettarlo nella propria metà campo. È una squadra che non esita a lasciar liberi i suoi difensori a transitare regolarmente nella trequarti avversaria. Non è un caso infatti se tre degli otto gol segnati sono arrivati proprio dal reparto arretrato. Questa è la Vis che il tifo biancorosso vuole vedere. Indipendentemente dal risultato è questo l’atteggiamento che rende orgogliosa la città di questi ragazzi, sempre applauditi, anche nella sconfitta. Del calore di questa tifoseria se n’è accorgono tutti,dagli avversari ai nuovi arrivati, proprio come Tavernaro che sottolinea: "Siamo contenti di vedere questo tifo allo stadio e speriamo che ci aiutino come hanno sempre fatto".

Lorenzo Mazzanti