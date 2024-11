Vis Zoia: "Stellone il nostro punto di forza"

"Sono contento di essere alla Vis, insieme ai miei compagni quest’ anno vogliamo regalare delle soddisfazioni ai nostri tifosi". Con queste parole l’esterno Riccardo Zoia descrive al meglio la volontà di un gruppo a suo parere "ben costruito, forte ed attrezzato, molto unito e compatto che sa sempre come comportarsi in campo". Il classe 2001 si può considerare come uno tra i fedelissimi di mister Stellone che in questo avvio di campionato non si è mai privato di lui. I dati parlano chiaro: 10 partite da titolare e 3 da subentrato. La duttilità è il suo cavallo di battaglia. Perché in questo avvio di campionato Zoia ha ricoperto varie zone del campo senza mai sfigurare, mostrando in ogni occasione una buona affidabilità in fase difensiva. Questa caratteristica lo ha sempre contraddistinto nell’ arco della sua carriera ed ha richiamato su di lui anche le attenzioni di vari club della serie cadetta.

Nell’ ultima sessione di calciomercato invernale,dopo due ottime stagioni in maglia biancorossa in cui ha collezionato 59 presenze,l’esterno nato a Carate Brianza,che può essere impiegato in entrambe le fasce,è stato ceduto in prestito alla Ternana. La breve avventura in serie B con la maglia rossoverde, conclusa con 4 presenze all’ attivo tutte da subentrato, lo ha riportato a vestire la maglia biancorossa all’ inizio di questa stagione. Tuttavia a Pesaro ha trovato un gruppo diverso rispetto alle precedenti annate: "Quest’anno siamo molto più tranquilli, ovviamente le vittorie portano entusiasmo. La preparazione delle partite e l’impostazione tattica è ciò che fa la differenza. Il mister è un grande punto di forza di questa squadra". Stima reciproca dunque quella tra Zoia e Stellone. Quando il mister chiama, Riccardo indipendentemente dal ruolo, braccetto di difesa o esterno di centrocampo che sia non dice mai di no: "Quando il mister mi dà fiducia a me non importa in quale posizione mi faccia giocare, l’importante è il bene del gruppo, l’importante è il risultato". Le parole del classe 2001, nonostante il periodo d’oro, testimoniano la caparbietà di questa Vis nel raggiungere l’obbiettivo prefissato ad inizio stagione: "Dobbiamo raggiungere i 40 punti il prima possibile e poi vediamo. Per farlo dobbiamo pensare partita dopo partita, allenandoci sempre forte, sempre al massimo".

Il prossimo match, che vedrà di scena la squadra pesarese domani (17,30) a Piancastagnaio contro la Pianese, servirà ai ragazzi di Mister Stellone per dar continuità ad un ciclo di 7 risultati utili consecutivi. Come in un crescendo rossiniano la Vis,che ha trovato nell’ ultima giornata contro il Pescara la sua vittoria più prestigiosa, non vuole fermare a tre il numero di successi consecutivi. La volontà del gruppo, testimoniata dalle parole di Zoia è comunque sempre quella di continuare a crescere perché come dice lui: "C’è sempre qualcosa da migliorare".

Lorenzo Mazzanti