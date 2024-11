Juve, un altro infortunio per Adzic: torna nel 2025. Intanto è stato esonerato Montero

Torino, 12 novembre 2024 – Thiago Motta lancia i giovani, non esita a dare loro spazio se lo meritano, ma con uno non gli è stato possibile. Vasiljie Adzic continua a rimanere ai box, attanagliato da continui problemi fisici. Il diciottenne montenegrino, prelevato a gennaio e dall’estate in pianta stabile a Torino, ha giocato pochissimo, limitato da tre problemi muscolari da inizio stagione a oggi. Infatti, conta solo tre partite ufficiali tra Serie A, Champions League e Serie C, dove ha giocato il 31 ottobre di rientro proprio da uno stop per infortunio. Centodiciassette minuti totali per Adzic, arrivato con grandi credenziali, strappato in inverno al Bologna di Sartori, ma ancora tutto da scoprire e probabilmente Motta potrà farlo solo dal 2025 visto l’ultimo, ennesimo, infortunio muscolare. Il talento montenegrino ha partito una lesione di basso-medio grado all’adduttore lungo e i tempi di recupero verranno stimati tra qualche giorno dopo un ulteriore accertamento di controllo. Rischia di stare fuori per 30-40 giorni, che significa, considerando anche i tempi di ripristino della condizione fisica, che lo si rivedrà solo con l’anno nuovo e la Supercoppa Italiana.

Zirkzee, la tentazione di Giuntoli e Motta

Ormai rimbalza ovunque il nome di Joshua Zirkzee come possibile obiettivo di gennaio della Juve di Thiago Motta. Con Arek Milik ormai destinato a partire, stante anche la sua prolungata assenza dai campi, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli è deciso ad acquistare un attaccante per gennaio e fornire una alternativa a Dusan Vlahovic. Le difficoltà della punta olandese al Manchester United possono fare al caso della Juve, che potrebbe rappresentare una tentazione per un clamoroso ritorno in Italia. Pagato quasi 50 milioni dallo United, e dopo l’esonero di Ten Haag, per Zirkzee la posizione in Inghilterra si fa difficile, ma molto passerà dalle intenzioni del nuovo tecnico Amorim, che dovrà decidere se rilanciarlo oppure metterlo alla porta. In questo secondo caso si farebbe avanti la Juve per un prestito a gennaio, anche se si dovrà ragionare sull’ingaggio di Zirkzee da quasi 5 milioni l’anno. L’olandese rappresenterebbe un bell’innesto per la Juve e darebbe a Motta una alternativa diversa e credibile a Vlahovic, ovvero un giocatore capace di venire dietro e legare il gioco per aprire spazi ai compagni, un po’ come fatto l’anno scorso nel Bologna dei miracoli. Da gennaio, inoltre, la Juve dovrà anche ragionare seriamente sulla posizione del centravanti serbo, su cui pende un rinnovo con proposta di spalmatura dell’ingaggio su due stagioni. Se Dusan dicesse di no si potrebbe profilare una cessione estiva per evitare il parametro zero. Situazione da monitorare, con Jonathan David sogno di una notte di mezza estate vista la scadenza contrattuale a fine anno con il Lille, ma con il Barcellona che lo segue da diverso tempo.

Esonerato Montero

C'è però un progetto che per ora non decolla nella stagione 2024/2025 ed è quello della Juve Next Gen, ultima in classifica nel girone C della Serie C. Una vittoria, quattro pareggi e nove sconfitte è lo score bianconero che è costato, nella giornata odierna, la panchina a Paulo Montero, esonerato con un comunicato del club dopo la sconfitta per uno a zero di domenica scorsa a Foggia: "La Juventus comunica di avere sollevato in data odierna Paolo Montero dal ruolo di allenatore della Next Gen. La Società lo ringrazia per l'impegno profuso in questo non facile inizio di stagione con la Next Gen, per i due anni scorsi, in cui ha diretto l'allora Under 19 bianconera, nonché per la disponibilità ad assumere il ruolo di allenatore della Prima Squadra nella parte finale del Campionato 2023/24".