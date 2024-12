Vitoria - Fiorentina: la viola cerca il sorpasso. Orario e dove vedere la partita

Firenze, 19 dicembre 2024 – La Fiorentina deve archiviare quanto successo a Bologna, dove i viola sono usciti dal Dall’Ara sconfitti a seguito della rete di Odgaard. Oggi, infatti, andrà in scena l’ultimo atto della fase campionato di Conference League, con la squadra di Palladino che affronterà il Vitoria Guimaraes in una sfida difficilissima. Le due squadre, infatti, sono separate soltanto da un punto nella classifica generale, con i portoghesi che si trovano al secondo posto a quota tredici e i viola che inseguono a 12. Dopo il k.o. del 7 novembre contro l’APOEL Nicosia, i viola hanno collezionato due vittorie, rispettivamente contro Pafos (3-2) e LASK (7-0), mentre i portoghesi sono ancora imbattuti. L’unico “passo falso” della squadra di Rui Borges è stato nella quarta giornata, dove, in casa dell’Astana, non sono riusciti ad andare oltre l’1-1. Ai portoghesi basta un pareggio per essere matematicamente qualificati al prossimo turno di Conference League, e un punto potrebbe essere sufficiente anche alla Fiorentina data l’elevata differenza reti, ma con una vittoria i viola sarebbero certi di rientrare tra le prime otto. In conferenza stampa, Palladino ha detto che sarà importante soprattutto l’approccio, e che la Fiorentina è carica e vogliosa di riscattare la sconfitta di campionato contro il Bologna.

Le possibili scelte di Palladino e Rui Borges

Per la gara di oggi, Palladino dovrebbe ricorrere a un moderato turnover, in modo da far rifiatare alcuni dei giocatori più utilizzati e dare spazio alle seconde linee, ma senza esagerare. Mancheranno Cataldi e Sottil, mentre Gudmundsson è in crescita, dopo aver saltato la preparazione estiva con la viola. In porta dovrebbe vedersi Terracciano, mentre la difesa sarà composta da Kayode, Martinez Quarta, Ranieri e Parisi, con Comuzzo e Gosens che partiranno dalla panchina. In mediana agiranno Richardson e Mandragora, mentre Ikoné, Beltran e Gudmundsson comporranno il tridente alle spalle di Kouamé. Rui Borges, invece, dovrebbe rispondere con un 4-3-3 composto da Varela in porta, Costa, Rivas Viondi, Fernandes e Miguel Maga in difesa, Tiago Silva, Manu e Mendes a centrocampo e Kaio Cesar, Josè Bica e Santos in attacco.

Probabili formazioni

Vitoria Guimaraes (4-3-3): Varela, Costa, Rivas Viondi, Fernandes, Miguel Maga; Tiago Silva, Manu, Mendes; Kaio Cesar, Josè Bica, Santos. All. Rui Borges.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Gudmundsson, Beltran; Kouamé. All. Palladino.

Dove vedere Vitoria Guimaraes – Fiorentina in tv e in streaming

La partita verrà trasmessa alle ore 21 su Sky ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), mentre in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW