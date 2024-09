Vittoria interna (2-1). Uragano Città di Castello. Bastia beffato allo scadere

CITTÀ DI CASTELLO

2

BASTIA

1

CITTÀ DI CASTELLO: Palazzini 6, Conti 6, Laurenzi 6 (15’ s.t. Natale 5,5), Di Fronzo 6 (5’ s.t. Jusufi 6), Sale 6,5, Tugliani 6 (41’ s.t. Chini s.v.), Manchia 6, Benettini 6,5, Bartolini 6,5, Del Gaudio 6 (15’ s.t. Cano 5,5), De Montis 6 (39’ s.t. Piselli sv). All. Palazzi 7

BASTIA: Kikrri 6, Subbicini 5,5, Brevi 6,5, Cozzali 6,5 (32’ st Cicioni 6), De Santis 6, Bei 6, Del Prete 7, Ndiaye 6,5 (32’ st El Far 6), Santucci 6, Monteiro Barbosa 6,5 (42’ st Muzhani), Pelliccia 5,5 (23’ st Morlandi 6). All. Alessandria 6

Arbitro: Verdoliva di Terni 5,5

Marcatori: 10’ Subbicini p.t. (aut.), 39’ p.t. Cozzali, 45’ s.t. Bartolini

CITTÀ DI CASTELLO - Una vittoria arrivata al 90’, una tempesta tecnica in arrivo. Il Città di Castello supera per 2-1 il Bastia, ma nel dopopartita l’allenatore Mario Palazzi e il ds Giorgio Contu annunciano che nella giornata odierna (lunedì) avranno un confronto con la società per evidenziare tutta una serie di problematiche: le dimissioni di entrambi, nel contesto di una stagione calcistica che ha proposto molte difficoltà, appaiono probabili. Torniamo ora alla gara, che vede i tifernati passare in vantaggio al 10’ grazie ad un autogol di Subbicini, il cui retropassaggio inganna Kikrri. Chance per il raddoppio al 27’, ma De Gaudio non finalizza un interessante contropiede. Il Bastia sfiora il pareggio al 33’ (Monteiro Barbosa di testa manda il pallone sulla traversa) e si porta sull’ 1-1 al 39’ grazie ad un colpo di testa di Cozzali su cross dell’ottimo Del Prete. La ripresa inizia con gli ospiti in avanti, ma nessuna conclusione nello specchio della porta su entrambi i fronti. Al 22’ il Bastia recupera palla, ci prova Del Prete ma la mira è sballata. Occasione per il Bastia al 40’: lancio per Monteiro Barbosa che conclude debolmente e Palazzini para senza difficoltà. Al 45’ il gol-vittoria: punizione di Jusufi, colpo di testa di Bartolini, Kikrri respinge e Bartolini ribadisce in rete. Paolo Cocchieri