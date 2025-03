Volley serie A1 femminile. Bartoccini, serve solo l’impresa. Alle 18 gara decisiva a Chieri

PERUGIA – Ultima spiaggia per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che cerca la qualificazione alla prossima challenge cup oggi (ore 18) in trasferta nella gara di ritorno del secondo turno che si gioca in casa della Reale Mutua Fenera Chieri. Netta e convincente la vittoria in tre set delle piemontesi nel primo atto del duello, risultato che le mette in una posizione di vantaggio, per passare il turno basterà loro aggiudicarsi due set. Le magliette nere bramano il riscatto per riuscire a ripetere la sorpresa messa a segno in campionato lo scorso 12 gennaio. Il match sarà trasmesso in chiaro sul canale youtube della Lega Volley Femminile e sulla piattaforma volleyballworld tv. Nel caso in cui il risultato fosse diametralmente rovesciato e le umbre vincessero tre a zero o tre a uno, il regolamento prevede la disputa di un golden-set. Tra le padrone di casa dirette dal tecnico Giulio Cesare Bregoli c’è ovviamente fiducia per la convincente prestazione offerta. Le settentrionali hanno dimostrato di avere un’ottima condizione e la schiacciatrice statunitense Avery Skinner è stata eletta migliore in campo nella prima sfida. Le umbre guidate dall’allenatore Andrea Giovi arrivano all’appuntamento con il desiderio di riscattarsi. Tra le ospiti si attende un contributo decisivo dalla centrale tedesca Anastasia Cekulaev che è un po’ mancata nello scorso appuntamento. Ad arbitrare il confronto sono stati chiamati i fischietti Angelo Santoro e Michele Marconi.

PERUGIA: Ricci in regia e Nemeth opposta, Cekulaev e Bartolini centrali, Traballi e Ungureanu sulla banda, Sirressi libero.

Alberto Aglietti