Verso il derby Milan-Inter, Inzaghi: "Orgogliosi di essere in corsa su tutti i fronti"

Milano, 1 aprile 2025 – Torna il derby della Madonnina, domani sera alle 21, per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Per l'occasione Simone Inzaghi si presenta in conferenza stampa ad Appiano Gentile a presentare la sfida tra Milan e Inter: "Vogliamo fare un'ottima gara, contro un avversario di qualità che quest'anno ha creato difficoltà non solo a noi, ma a tantissime altre squadre - dice il tecnico - Servirà attenzione e lucidità nelle letture. Il nostro grande obiettivo era essere ai primi di aprile vivi in tutte le competizioni. All'Inter è difficile porti un obiettivo perché sai di avere sempre tanti tornei. Per noi è motivo di grande orgoglio".

Finora, nei tre confronti stagionali, l'Inter non ha mai vinto. "I precedenti non vanno in campo e sono stati tre incontri molto diversi tra loro. Bisogna fare la differenza negli episodi, perché gli imprevisti ci sono sempre. Sappiamo - aggiunge il tecnico - che sarà una sfida su 180' e al ritorno avremo il pubblico dalla nostra, non è una gara di campionato che finisce in 90'. L'approccio però dev'essere quello molto buono delle ultime gare".

In termini di formazione, Josep Martinez è favorito su Sommer tra i pali, mentre De Vrij andrà valutato oggi e Bastoni rientra dopo la squalifica (Asllani è invece appiedato per un turno dal giudice sportivo). Fuori sicuramente Dumfries e Zielinski. In avanti, senza Lautaro, si è fermato anche Taremi. "Non ci voleva, probabilmente porteremo in panchina l'attaccante della Primavera che oggi giocherà meno in Youth League", aggiunge Inzaghi, che ne sceglierà due tra Thuram, Correa (i favoriti) e Arnautovic.

Sabato a Parma potrebbe tornare il capitano argentino, che "sta bene, sta lavorando e voleva esserci, ma purtroppo ha avuto un problemino contro l'Atalanta e speriamo possa tornare in campionato anche se non abbiamo ancora la certezza", aggiunge il tecnico.

PROBABILE INTER (3-5-2):

J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Thuram. All. Inzaghi.