Volpicelli risponde a Carpani. Recanatese riacciuffata al 90‘

RECANATESE

1

PINETO

1

RECANATESE (4-4-2): Meli; Manè, Ferrante, Peretti, Longobardi (1’st Quacquarelli); Lipari (11’st Senigagliesi), Prisco (43’st Gomez), Morrone (26’st Ferretti), Carpani; Sbaffo, Melchiorri (43’st Egharevba). All.re G.Pagliari. A disp. Tiberi, Mascolo, Veltri, Ricci, Giampaolo, Marinacci, Canonici.

PINETO (3-5-2): Tonti; Villa (27’st Evangelisti), De Santis, Ingrosso; Teraschi (27’Njambe), Amadio (16’st Volpicelli), Germinario, Lombardi (33’st Foglia), Baggi (16’st Borsoi); Gambale, Chakir. All.Amaolo. A disp. Mercorelli, Grilli, Di Filippo, Marafini, Ruggiero, Della Quercia, Macario.

Arbitro: Maccarini di Arezzo.

Reti: 7’p.t. Carpani, 45’st Volpicelli.

Note: spettatori 570 (27 gli ospiti). Recupero 2’+6’ ammoniti Amadio, Manè, Longobardi, Baggi, Lipari, Prisco. Angoli 3-5.

La Recanatese "accarezza" per quasi tutta la partita la speranza di portare a casa una vittoria pesantissima, ma non ha fatto i conti con la "zona Pineto" considerando che nel recupero la squadra di Amaolo è una sentenza. Complessivamente il risultato può essere considerato legittimo alla luce del fatto che i giallorossi dopo una prima frazione gestita al meglio, nella ripresa hanno subito la verve degli ospiti, ma prendere il gol allo scadere chiaramente lascia un retrogusto amarissimo. A sorpresa Volpicelli viene lasciato in panchina e gli ospiti partono con Gambale e Chakir in attacco. Pagliari ripresenta Manè e Ferrante nell’undici titolare. I giallorossi approcciano bene: iniziativa di Lipari, in avvio a sinistra, l’esterno cade a terra ma l’azione prosegue con Carpani che sfiora l’incrocio. Il centrocampista ascolano però aggiusta la mira al 7’: splendido l’aggancio al volo di Melchiorri su un lancio dalla tre-quarti e perfetto il tracciante che si insacca nel sette. La Recanatese sembra gestire bene: l’ex Lombardi si fa vedere con una conclusione dal limite che lambisce il palo mentre al 21’, su azione di corner, Ferrante difende bene un pallone vagante che poi arriva a Melchiorri che infila il portiere ma è tutto fermo per off-side. Possesso sterile degli abruzzesi ed allora si arriva al recupero dove Lipari approfitta di un’incertezza di Ingrosso, Tonti esce a valanga e la sforbiciata di Sbaffo non trova la porta.

Ripresa con un valzer di sostituzioni: Amaolo, dopo un’ora di gioco, getta nella mischia Borsoi e Volpicelli ed anche Pagliari si "cautela" con gli ammoniti. Leopardiani che si schiacciano nella propria metà campo: su un calcio d’angolo, rinvio "timido" della difesa e Teraschi da posizione invidiabile spedisce sul fondo. Il Pineto spinge forte: Teraschi sfugge a Quacquarelli, assist d’oro per Chakir che si mangia un gol fatto scheggiando la traversa da pochi passi. Amaolo mette dentro tutta l’artiglieria compreso Njambè, ma è Senigagliesi con due opportunità sempre sulla sinistra a divorarsi il raddoppio soprattutto al 33’ ciabattando alle stelle completamente libero. Finale di sofferenza ed al 90’, quando sembrava fatta, arriva il pari: traversone dalla sinistra, Volpicelli incustodito gonfia la rete e si lascia andare ad un’esultanza francamente esagerata e che "rovina" un clima di fairplay esemplare.