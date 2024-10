Genoa-Fiorentina 0-1: Gosens più De Gea, sogno viola. Agganciato il terzo posto

Firenze, 31 ottobre 2024 - Continua a volare la Fiorentina, che batte anche il Genoa a 'Marassi' per 0-1 grazie a un gol nella ripresa di Gosens e alle parate di De Gea. Viola che si portano al terzo posto a quota 19 punti, a parimerito con l'Atalanta e davanti alla Juventus.

Orfano di Kean, Gudmundsson, Pongracic e Cataldi, mister Palladino se la gioca a 'Marassi' con una rotazione piuttosto soft. In panchina anche Comuzzo, reduce dal problema alla caviglia nel finale di Fiorentina-Roma, così come Adlì, bisognoso evidentemente di un po' di riposo. Davanti a De Gea trovano posto Dodo, Quarta, Ranieri e Gosens. A centrocampo Richardson fa coppia con Bove, mentre sulla trequarti agiscono Colpani, Beltran e Sottil. Kouame è il riferimento offensivo al posto di Kean.

Il primo tempo non è bello e nemmeno divertente. Ma è piuttosto ruvido. L'arbitro Chiffi estrae tre gialli nel giro di undici minuti (Pinamonti, Richardson e Quarta). L'impostazione che dà l'arbitro alla partita non è un granché, anche perché poi lascia piuttosto correre. Il confronto-scontro tra Sabelli e Sottil è un tema del primo tempo e non solo. Al 22' la prima azione degna di nota è del Genoa, con Sabelli che calcia sul fondo in diagonale da dentro l'area. La risposta viola arriva al 39' con un tiro da fuori area di Richardson deviato da Leali. Poca roba e tanto nervosismo, con il Genoa che la mette sul piano fisico.

La ripresa inizia con gli stessi ventidue in campo. Colpani impegna centralmente Leali senza creargli grosse difficoltà. Ma la musica non cambia granché. Fino a quando Palladino decide di mandare in campo Adli, che porta subito qualità nella manovra. Al 73' la partita si stappa. Beltran sfila sulla destra e mette al centro un cross perfetto. La palla è un po' contesa a centro area, ma Gosens è rapido a spedirla al volo alle spalle di Leali. Il Genoa non ci sta e prova subito a reagire. Pinamonti chiama De Gea alla grande parata, la prima della sua serata. Nei viola dentro Mandragora (recuperato a tempo di record dopo l'infortunio) e Ikoné al posto di Bove e Colpani. Nel finale la Fiorentina soffre l'orgoglio del Genoa, ma può contare su un monumentale De Gea che tira letteralmente fuori dalla porta un colpo di testa di Vasquez. Da segnalare anche l'esordio in Serie A di Tommaso Rubino, diciassettenne talento della Primavera viola. Ha sostituito Beltran nel finale.

TABELLINO GENOA-FIORENTINA 0-1

GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Sabelli (77′ Zanoli), Thorsby (77′ Pereiro), Badelj (69′ Miretti), Frendrup, Martin; Ekhator (69′ Masini), Pinamonti. A disposizione: Sommariva, Stolz, Marcandalli Ahanor, Bohinen, Kassa, Dorgu, Melegoni. Allenatore: Alberto Gilardino.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Gosens; Richardson (61′ Adli), Bove (73′ Mandragora); Colpani (73′ Ikonè), Beltran (82′ Rubino), Sottil (82′ Biraghi); Kouamè. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Kayode, Parisi. Allenatore: Raffaele Palladino.

Arbitro: Sig. Chiffi

Reti: 27' st Gosens (F)