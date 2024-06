Yamal la baby stella

Si dice: squadra che vince non si cambia. Ma la Spagna – regina dell’Europeo, con tre titoli – è al centro di una vera e propria rivoluzione tra esperienza e gioventù: è la nuova Spagna. Al timone c’è Luis De La Fuente, tecnico dell’Olimpica argento a Tokyo, che ha avviato una nuova era facendo ricorso a giovanissimi talenti, come i gioielli del Barcellona Lamine Yamal (in gol all’esordio in nazionale, all’età di 16 e 57 giorni ) e Cubarsì. Ma resta la mentalità del gioco spettacolare e coinvolgente. Fuori dal terreno di gioco, per la Spagna dl calcio è forse il momento peggiore sul piano della governance: la federazione è stata infatti travolta da scandali a ripetizione, partiti dal bacio forzato dell’ex n.1 Luis Rubiales alla calciatrice Jenny Hermoso. Ma accuse di corruzione hanno travolto gran parte dei vertici, al punto da far intervenire il governo, mossa questa che aveva fatto scattare l’allarme all’Uefa e alla Fifa. Un caos che ha minato le sicurezze del calcio spagnolo, che a livello di club comunque continua a marciare, soprattutto grazie al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Quanto al resto, a disposizione di De La Fuente ci sono alcuni ‘veterani’ ai quali non rinuncia volentieri, come Alvaro

Morata, nominato capitano.

Ma il ‘condottiero’ in campo della Spagna potrebbe essere Rodri, il cui gol l’anno scorso a Istanbul ha dato la Champions al Manchester City ed è un elemento fondamentale anche nello scacchiere tattico di Guardiola. Infatti l’ex del Villarreal è diventato uno dei migliori centrocampisti del mondo, quinto nella classifica dell’ultimo Pallone d’Oro. Tatticamente perfetto, bravo negli inserimenti, può giocare anche come difensore centrale. La rivelazione potrebbe essere Lamine Yamal, la cui evoluzione sta procedendo forse anche più rapidamente del previsto ma che, a nemmeno 17 anni (li compirà il 13 luglio), come l’altro fenomeno minorenne Endrick. Perso Gavi per un grave infortunio, fra gli uomini da guardare a vista nella Spagna c’è poi Dani Olmo, oppure l’esterno o il falso nove, come faceva nella nazionale under 21 con cui ha vinto un Europeo di categoria. Dovrebbe risultare prezioso anche il rientro di Pedri, reduce da un infortunio.

La rosa. Portieri: Simon, Raya, Remiro. Difensori: Carvajal, Navas, Le Normand, Laporte, Nacho, Vivian, Grimaldo, Cucurella. Centrocampisti: Rodri, Zubimendi, Merino, Ruiz, Baena, Pedri, Lopez. Attaccanti: Morata, Williams, Yamal, Olmo, Joselu, Oyarzabal, Ferran Torres, Perez.