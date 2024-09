Ciclismo, preoccupano le condizioni di Ganna: "Non sappiamo cosa abbia"

Roma, 1 settembre 2024 - Quando uno specialista del calibro di Filippo Ganna rinuncia a una cronometro, il terreno amico e amato, l'allarme che scatta è di quelli più allarmanti: il nastro va riavvolto a tre giorni fa, quando il piemontese ha abbandonato il Renewi Tour 2024 a ridosso della seconda tappa, che prevedeva una prova contro il tempo di 15,4 km dopo che nella frazione d'esordio aveva tagliato il traguardo con ben 8' di ritardo dal vincitore Jonathan Milan. Numeri e dati che preoccupano la Ineos Grenadiers. E non solo.

I dettagli

Con l'ingresso ormai avvenuto nel mese in cui sono in programma prima gli Europei e poi i Mondiali, a drizzare le antenne è anche la Nazionale, che a distanza segue con attenzione quello che emerge dalla formazione britannica, che a sua volta brancola nel buio. La confessione arriva dal direttore sportivo Zakkari Dempster, intercettato dai microfoni di Het Nieuwsblad. "Le prestazioni di Ganna erano inferiori alle sue capacità già in Germania. E' riuscito a recuperare un paio di giorni e così abbiamo deciso di dargli un'altra chance in Belgio: ha fatto del suo meglio, ma non è normale che Pippo perda così tanto in una tappa per velocisti". Il riferimento è proprio alla frazione vinta dall'amico e compagno di mille avventure su pista Milan, che invece sta vivendo la parabola opposta al punto da diventare il riferimento dell'Italia in vista degli Europei: per Ganna invece è tutto un grosso punto interrogativo, a maggior ragione finché non si capirà bene qual è il problema. "Non ha sintomi specifici e non si sente male, ma bisogna indagare a fondo per rendersi conto di cosa abbia. Quel che è certo è che c'è qualcosa che non va". Il riferimento di Dempster è al forte stato di stanchezza accusato da Top Ganna: sintomi, appunto, ma senza ancora una diagnosi. "Come Ineos Grenadiers dobbiamo mantenere la calma e studiare un piano per riportarlo ai suoi livelli prima che finisca la stagione. Non a caso, è partito per la Svizzera per fare dei test, al termine dei quali prenderemo una decisione sul da farsi e sul prossimo programma". Qui le vicende di casa Ineos Grenadiers tornano ad annodarsi a quelle della Nazionale, che soprattutto per le prove a cronometro conta tanto sul fatturato sempre garantito da Top Ganna anche in stagioni non eccelse come quella in corso, come testimoniato anche dalla medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 e a quello di bronzo vinta dal quartetto su pista. E dire che questo 2024 si era aperto con l'idea di trasformare il detentore del record dell'ora anche in un corridore da Classiche, oltre che in un velocista, per una metamorfosi che in parte sta facendo Stefan Kung, il rivale di mille battaglie a cronometro: invece, a quanto pare, al momento c'è da pensare a salvaguardare proprio le grandi doti di Top Ganna nelle corse contro il tempo, quelle che sembravano al sicuro contro qualsiasi problematica.

