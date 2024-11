Ciclismo, Vincenzo Albanese passa all'EF Education-EasyPost

Roma, 9 novembre 2024 - Tra qualche settimana partirà ufficialmente la fase di preparazione per la nuova stagione, con le squadre che cominceranno a programmare i piani per il 2025 e i relativi ritiri. Eppure il ciclomercato regala ancora qualche movimento e non necessariamente legato solo al calderone degli svincolati: l'ultimo trasferimento che riguarda casa Italia è quello di Vincenzo Albanese, che passa dall'Arkéa-B&B Hotels, squadra alla quale era arrivato da poco e a cui era legato da un altro anno di contratto ma alle prese con forti problemi economici, all'EF Education-EasyPost, che invece continua a rinforzare il comparto dei corridori da corse di un giorno.

I dettagli

"Sono molto felice di far parte di questa squadra e sono molto, molto motivato per il prossimo anno, nel quale proverò a fare del mio meglio": sono queste le prime parole del campano, professionista dal 2017, dopo una firma che non fa che confermare il trend a tinte tricolori preso dalla formazione statunitense, che appena pochi giorni fa aveva ufficializzato l'ingaggio di Samuele Battistella dopo aver invece salutato in estate Alberto Bettiol, passato già a partire da agosto all'Astana Qazaqstan Team. Il compito di dare ancora più lustro alla batteria azzurra toccherà dunque anche ad Albanese, che ripercorre poi i ricordi migliori della sua carriera finora. "Il mio momento ciclistico più bello, finora, è stato quando ho vinto il Tour du Limousin, in Francia: ho attaccato nell'ultimo chilometro e sono arrivato da solo con una manciata di secondi sul gruppo principale. Non dimenticherò mai quel momento. Voglio vincere altre gare così e il mio sogno più grande è correre il Tour de France: ho già fatto il Giro d'Italia, quindi l'obiettivo principale ora è la Grande Boucle per vincere una tappa. Voglio però fare bene anche nelle Classiche". Le idee chiare non mancano ad Albanese, che sente la responsabilità di dover alzare la propria asticella. "E' la prima volta che corro in una squadra così importante. Per me sarà una grande esperienza che voglio sfruttare al massimo. Sono entusiasta di entrare in questo progetto e di farlo sentendo la fiducia della squadra". Il commento dell'EF Education-EasyPost è affidato a Jonathan Vaughters, il ceo della squadra a stelle e strisce. "Albanese è un corridore molto costante, capace di ottenere risultati dall'inizio alla fine della stagione. Ha la forza necessaria per arrivare a giocarsi i finali delle grandi Classiche e per misurarsi nelle volate dure dei Grandi Giri. I nostri corridori più giovani potranno imparare molto da Vincenzo, che sa come mantenere il sangue freddo quando la situazione in gruppo si fa caotica prima di scaricare la sua potenza quando serve. Pensiamo che abbia le carte in regola per giocarsi prima o poi un successo di prestigio".

