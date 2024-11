Lecce, Gotti esonerato dopo il pareggio con l'Empoli. Tre nomi per la panchina

Lecce, 9 novembre 2024 - Il Lecce ha rotto gli indugi. Il pareggio interno contro l'Empoli di ieri sera (venerdì 8 novembre) ha convinto la società che era giunto il momento di cambiare qualcosa. E allora, ecco trasformarsi da possibilità a realtà l'esonero di Luca Gotti, che lascia i salentini dopo aver conquistato 9 punti in 12 partite, frutto di un cammino da due vittorie, tre pareggi e sette sconfitte (il dato peggiore del campionato, insieme al Venezia, che ha una partita in meno), con solo cinque reti segnate (nessuno in serie A ha un attacco così sterile) e 21 subite. Eppure i giallorossi sono appaiati a Parma e Genoa al quintultimo posto. Il tecnico ex Udinese chiude la sua esperienza sulla panchina dei pugliesi dopo essere stato chiamato dal club lo scorso marzo per prendere il posto di Roberto D'Aversa. Conquistata la salvezza, era scattato in automatico il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025.

I possibili sostituti

"L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune", recita il comunicato diffuso dalla società giallorossa, che a stretto giro di posta nominerà il successore. I nomi sono sostanzialmente tre: Leonardo Semplici, Davide Ballardini e Gabriele Cioffi. Quel che è certo è che il nuovo tecnico dei salentini farà il proprio debutto in occasione della 13esima giornata del massimo campionato, quando il Lecce sarà impegnato il 25 novembre sul campo del Venezia in uno scontro diretto per la salvezza davvero importante.

