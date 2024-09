Europei di ciclismo 2024: Italia ancora a segno, oro nella staffetta mista

Hasselt (Belgio), 12 settembre 2024 - Dopo le emozioni di ieri delle cronometro individuali, gli Europei di ciclismo 2024 proseguono nel solco della staffetta mista. La mixed relay, con appena 6 Nazionali al via, è per pochi intimi e a far festa, dopo il doppio metallo di ieri di Edoardo Affini e Mattia Cattaneo (rispettivamente oro e bronzo), è ancora l'Italia, che conclude con un tempo totale di 1h01'43'': completano il podio la Germania e il Belgio. A parte i due medagliati della cronometro individuali, tra gli azzurri figuravano Mirco Maestri, al debutto in Nazionale, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Gaia Masetti: un sestetto formidabile che mantiene in alto il nome dell'Italia in Limburgo in attesa delle gare dei prossimi giorni. Domani sarà la volta delle prove in linea dedicate agli Under-23, mentre tra sabato e domenica il focus tornerà sugli élite e l'impressione è che gli azzurri possano dire la loro sia a livello femminile sia maschile, con in particolare Jonathan Milan sempre più accreditato di un ruolo da protagonista.

La cronaca

Le Nazionali al via sono 6: Bulgaria, Ucraina, Belgio, Polonia, Germania e Italia, che si batteranno in un percorso totale di 52,3 km, che vedrà i terzetti maschili, i primi a partire, percorrere un tratto di 28,3 km e quelli femminili fare lo stesso ma su 24 km. Tante le assenti di lusso: su tutte Olanda, Gran Bretagna e Francia, i campioni in carica. Edoardo Affini, Mattia Cattaneo e un sorprendente Mirco Maestri chiudono la loro frazione in 31'21'' dopo aver piazzato un ottimo 21'19'' al primo intermedio: un tempo che lascia dietro la Germania di 49'' e il Belgio di 55'', praticamente le avversarie più temibili in ottica oro. Il testimone in casa Italia passa a Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Gaia Masetti. Intanto Affini, neo campione continentale delle cronometro individuali, si dichiara soddisfatto del lavoro fatto dal terzetto maschile. "Abbiamo fatto una bella prova tutti e tre, ma voglio fare i complimenti in particolare a Maestri, alla sua prima volta in azzurro. Avevamo un piano e l'abbiamo realizzato, senza rischiare in curva e spingendo al massimo quando potevamo. Ora speriamo che le ragazze finiscano il lavoro". La maggiore minaccia per le azzurre si chiama Belgio: in realtà il terzetto dell'Italia continua a martellare, passando al terzo intermedio in 46'06'', con le padrone di casa attardate di 1'22'', mentre la Germania recupera 6''. Le azzurre chiudono in 1h01'43'', scalzando quindi il Belgio dalla hot seat. Con la Polonia che non riesce a salire sul terzo gradino del podio, che va ai padroni di casa, all'appello mancano solo le tedesche e dopo qualche minuto di attesa, nel testa a testa a distanza per l'oro, arriva il verdetto: il metallo più pregiato va all'Italia per 17'', per un inizio di Europeo a dir poco da sogno.

Ordine d'arrivo mixed relay Europei di ciclismo 2024

1) Italia in 1h01'43'' 2) Germania +17'' 3) Belgio +1'32'' 4) Polonia +1'49'' 5) Ucraina +4'23'' 6) Bulgaria +7'58''