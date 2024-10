Giro di Lombardia 2024, Roglic non ci sarà: stagione finita per lo sloveno

Roma, 9 ottobre 2024 - In un ciclismo in cui sempre meno viene lasciato al caso, i corridori sono soliti calcolare anche i periodi dei picchi di forma, tarati in base ai propri obiettivi. Poi ci sono i riscontri della strada, severi e insindacabili, che emettono i loro verdetti, che a loro volta cambiano i piani: è il caso di Primoz Roglic, che annuncia il forfait dal Giro di Lombardia 2024 e, quindi, l'epilogo della stagione.

I dettagli

L'annuncio è stato dato tramite un comunicato dalla Red Bull-Bora-Hansgrohe. "Una lunga stagione giunge al termine. Primoz e la squadra hanno deciso di chiudere un'annata esaltante e cominciare subito il periodo senza gare. Gli auguriamo un buon riposo e uno splendido periodo di relax, finalmente meritato". In effetti, il Roglic delle ultime uscite era apparso chiaramente senza più benzina nel motore. Al Giro dell'Emilia 2024 e nella Coppa Bernocchi 2024 lo sloveno non era arrivato al traguardo: nell'avventura iridata, a cronometro ha raccolto un decimo posto e nella prova in linea ha corso come gregario di Tadej Pogacar, uno che, a dirla tutta, per vincere nel suo consueto stile nel segno di attacchi dalla lunghissima distanza non ha affatto avuto bisogno del sostegno di alcun compagno di squadra. Decisamente meno del connazionale, ma anche Roglic ha vinto nel 2024: per la precisione la Vuelta 2024, una tappa al Giro dei Paesi Baschi 2024 e il Giro del Delfinato 2024, oltre a diverse frazioni nelle corse a tappe disputate. Insomma, calcolando l'imminente compleanno di 35 anni, il ruolino di marcia è ottimo. Peccato per le tante cadute che hanno guastato i piani dell'ex saltatore con gli sci: soprattutto quelli al Tour de France, che anche dopo questa stagione resta un tabù sempre più difficile da vincere.

Castrillo alla Movistar Team

Non solo Roglic, un habitué in Spagna, dove finora ha raccolto ben 4 successi: la Vuelta 2024 ha messo in mostra il talento cristallino di Pablo Castrillo grazie a 2 vittorie di tappa. Numeri importanti da contestalizzare in arrivi in salita che hanno subito acceso il ciclomercato. Alla fine a spuntarla è stata la Movistar Team, che si è accaparrata lo spagnolo fino al 2027, strappandolo all'Equipo Kern Pharma. "Le persone a me vicine mi hanno raccontato la forza della squadra che mi ha voluto, dando fiducia alla mia scelta. Me ne hanno parlato Jorge Arcas e mio fratello Jaime, che mi hanno raccontato quanto la Movistar Team si sarebbe presa cura di me. Ho quindi accettato la proposta e non vedo l'ora di iniziare. Per me sarà un grande passo e farò di tutto per crescere e per aiutare la crescita della squadra". Restando in casa Spagna, invece l'UAE Team Emirates annuncia la promozione nella squadra principale di Pablo Torres, che ha firmato un contratto record addirittura fino al 2030: segno della grande stima riposta in uno scalatore che a livello giovanile ha raccolto risultati esorbitanti.