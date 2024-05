Giro d’Italia 2024, niente Stelvio per pericolo valanghe: ecco il nuovo percorso

Bologna, 14 maggio 2024 - Niente da fare per la Cima CoppI del Giro 2024, ovvero il Passo dello Stelvio. La mitica salita era in programma nella sedicesima tappa con partenza a Livigno e arrivo a Santa Cristina-Monte Pana, ma l’organizzazione ha dovuto modificare il percorso dopo l’intensa nevicata delle settimane scorse. La strada è stata liberata dalla neve in alta quota, ma il rialzo delle temperature ha messo sul piatto il rischio di valanghe e slavine, così non sarà possibile salire fino agli oltre duemila metri del Passo senza mettere a repentaglio l’incolumità dei corridori. E’ stato dunque modificato il percorso con una salita sostitutiva a inizio tappa, che è l’inizio dello Stelvio salvo poi deviare prima della cima.

Il nuovo percorso

"Va subito chiarita una cosa. Lo Stelvio non sarebbe stato decisivo nella sedicesima tappa del Giro, perché inserito a inizio percorso e con vetta al chilometro 50 prima del lungo tratto di discesa e fondovalle per arrivare verso la Val Gardena, ma sarebbe stata la Cima Coppi del Giro e la sua maestosità resta sempre affascinante. Un peccato non scalarlo. Rischio valanghe, dunque, così gli organizzatori del Giro hanno dovuto sostituirla con il Giogo di Santa Maria. Resta una tappa di alta montagna con il Foscagno in apertura, poi si va al bivio per Bormio e si inizia la salita verso lo Stelvio, ma senza arrivare in cima. Al bivio si girerà verso il Giogo Santa Maria/Umbrailpass che misura in totale 16 chilometri con pendenze medie del 7% e massime del 15% e si andrà a sconfinare in terra elvetica. Segue lunga discesa poi pianura per arrivare a Bolzano, traguardo volante, dove inizia il finale di nuovo in salita. Si sale da Prato all’Isarco passando per Fiè allo Sciliar, Siusi e Castelrotto fino al Passo Pinei (in totale 23 chilometri alla media del 4% e massime del 15%). Arrivati in cima, ci saranno 5 chilometri di discesa per arrivare a Ortisei dove si riprende a salire fino a Monte Pana. Sono 6.5 km al 6.1% e massime del 16% a due chilometri dal traguardo.