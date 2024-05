Giro d’Italia 2024, tappa 12: favoriti e orari tv

Francavilla al Mare, 15 maggio 2024 – Jonathan Milan ha posto il suo sigillo sull’undicesima tappa del Giro d’Italia con arrivo a Francavilla al Mare, ma difficilmente potrà ripetersi giovedì 16 maggio a Fano, in una frazione disegnata come una classifica di un giorno. Il finale è per scattisti e non per velocisti, a meno che qualcuno non riesca a tenere duro. Si sta entrando nel vivo della corsa, anche se non dovrebbe essere una frazione da classifica generale, con i big che cercheranno di stare attenti e guardinghi sui muri ma probabilmente con l’idea di risparmiare energie in vista della cronometro di sabato e del tappone di domenica. La classifica parla chiaro, con Pogacar che conserva 2’40” su Daniel Martinez e 2’56” su Geraint Thomas, mentre ha guadagnato una posizione Antonio Tiberi che ha beneficiato del ritiro di Cian Uijtebrokes. Ora l’azzurro è quinto a 4’27” di ritardo dalla maglia rosa, davanti a Romain Bardet e Lorenzo Fortunato. Vediamo i possibili protagonisti della dodicesima tappa.

Favoriti

Tappa molto assimilabile a una classica del nord. L’assenza di Wout Van Aert priva il Giro di una tappa probabilmente disegnata per lui, così bisognerà rivolgersi ad altri favoriti. Citiamo un lotto di nomi che possono essere protagonisti sui muri marchigiani, partendo da Narvaez, Hermans, Schachmann, Pithie, Clarke, Theuns, Trentin e Tratnik. Da verificare la tenuta dei velocisti, perché corridori come Milan e Groves potrebbero cercare di tenere duro e tentare il tutto per tutto in volata ristretta.

Dove vederla in tv

La dodicesima tappa da Martinsicuro a Fano si disputa giovedì 16 maggio con partenza alle ore 12.25 e questi passaggi principali: traguardo volante di Recanati tra le 14.20 e le 14.32, Gpm di Osimo tra le 14.41 e le 14.55, Gpm di Monsano tra le 15.32 e le 15.52, Gpm di Ostra tra le 15.46 e le 16.08, Gpm di La Croce tra le 16.03 e le 16.26, Monte Giove tra le 16.48 e le 17.16 e arrivo previsto a Fano tra le 16.59 e le 17.28. Diretta su Raisport Hd, canale 58 del digitale, a partire dalle 12 con Giro Mattina e Prima Diretta, poi passaggio su Rai Due dalle 14. In streaming su Raiplay. Telecronaca di Pancani-Cassani. Live dalle 12.15 su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio-Magrini. Live streaming su Discovery Plus e Dazn.