Giro d'Italia 2024, tappa 11: Milan fa il bis. Ordine d'arrivo e classifica generale

Francavilla al Mare, 15 maggio 2024 – La tappa 11 del Giro d'Italia 2024 porta la carovana da Foiano di Val Fortore a Francavilla al Mare dopo 207 km: a vincere è Jonathan Milan, che in volata batte Tim Merlier dopo un finale di frazione segnato dalle cadute e firma la sua doppietta dopo il successo di Andora. I big della classifica generale escono indenni, ma qualche novità c'è: si parte dalla mancata partenza di Cian Uijtdebroeks, che lascia la maglia bianca ad Antonio Tiberi, e si arriva ai 2'' di abbuono guadagnati da Geraint Thomas al traguardo volante di Fossacesia Marina. La tappa 12, la Martinsicuro-Fano di 193 km, è quella piuttosto insidiosa dei muri marchigiani: per la precisione 4 GPM di quarta categoria, ma altrettanti strappi che sembrano il trampolino di lancio perfetto per qualche azione di un finisseur.

La cronaca

Il gruppo riparte senza Louis Barré (Arkéa-B&B Hotels), Stefano Oldani (Cofidis) ma soprattutto Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike), che lascia così la maglia bianca ad Antonio Tiberi (Bahrain Victorious). Al via ci sono invece Thomas Champion (Cofidis), Edoardo Affini e Tim Van Dijke (Visma-Lease a Bike), che vanno subito in fuga: curiosamente, all'attacco c'è praticamente metà di una Visma-Lease a Bike sempre più decimata. L'unico GPM di giornata è quello di Pietracatella (8,4 km con una pendenza media del 5,4%) premia Van Dijke: in gruppo passa per primo Simon Geschke (Cofidis). Il traguardo volante di Casacalenda premia Champion, che si ripete sul traguardo Intergiro di San Salvo Marina: in gruppo la spunta Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Il traguardo volante di Fossacesia Marina vede la fine della fuga e lo scatto di Ryan Mullen (Bora-Hansgrohe): secondo Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), che prende 2'' di abbuono. A 20 km dal traguardo la corsa si infiamma: prima scatta Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost) e poi Felix Grossschartner (UAE Team Emirates) e Kevin Vermaerke (Team DSM-Firmenich PostNL) cadono. Nulla impedisce la volata che vede il successo di Jonathan Milan (Lidl-Trek) su Tim Merlier (Soudal Quick-Step), che aveva stretto verso le stransenne Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) poco dopo una caduta che aveva coinvolto Fabio Jakobsen (Team DSM-Firmenich PostNL) e Madis Mihkels (Intermarché-Wanty).

Ordine d'arrivo tappa 11 Giro d'Italia 2024

1) Jonathan Milan (LTK) in 4h23'18'' 2) Tim Merlier (SOQ) st 3) Kaden Groves (ADC) st 4) Giovanni Lonardi (PTK) st 5) Laurence Pithie (GFC) st 6) Juan Sebastian Molano (UAD) st 7) Danny Van Poppel (BOH) st 8) Fernando Gaviria (MOV) st 9) Phil Bauhaus (TBV) st 10) Stanislaw Aniolkowski (COF) st

Classifica generale Giro d'Italia 2024

1) Tadej Pogacar (UAD) in 41h09'26'' 2) Daniel Felipe Martinez (BOH) +2'40'' 3) Geraint Thomas (IGD) +2'56'' 4) Ben O'Connor (DAT) +3'39'' 5) Antonio Tiberi (TBV) +4'27'' 6) Romain Bardet (DFP) +4'57'' 7) Lorenzo Fortunato (AST) +5'19'' 8) Filippo Zana (JAY) +5'23'' 9) Einer Rubio (MOV) +5'28'' 10) Thymen Arensman (IGD) +5'52''