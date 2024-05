Giro d’Italia 2024, tappa 14 in tv: orari e favoriti

Cento, 17 maggio 2024 - E’ tempo della seconda cronometro al Giro d’Italia 2024. Archiviata la tappa in pianura a Cento, animata soltanto dai ventagli aperti dalla Ineos Grenadiers, la corsa rosa torna a fare sul serio per la classifica generale con la crono sul Lago di Garda e domenica il tappone di montagna di Livigno. Sarà bagarre sia per la vittoria parziale di tappa sia per la classifica generale, con un Pippo Ganna a caccia del grande sigillo al Giro 2024 dopo aver perso la cronometro di Perugia.

I favoriti

In Umbria infatti c’era stato il successo di Tadej Pogacar, abile a recuperare su Pippo Ganna nello strappo finale verso il capoluogo perugino. Terzo si era piazzato Magnus Sheffield davanti a Thymen Arensmann, Maximilian Schachmann e Antonio Tiberi. Quella di Desenzano, a differenza di Perugia, è una cronometro per specialisti e Ganna dovrebbe avere qualche chance in più rispetto a Pogacar per la vittoria di tappa. Possibili outsider Lucas Plapp, Tobias Foss, Magnus Sheffield, Daniel Martinez, Edoardo Affini, Antonio Tiberi, Rui Oliveira, Lorenzo Milesi, Stefan De Bod e Max Walscheid. In ottica lotta alla maglia rosa, lo sloveno potrebbe ulteriormente incrementare il vantaggio su Martinez e Thomas, mentre Tiberi potrebbe sfruttare le sue capacità di passista per recuperare terreno verso il podio. Le chance di terzo posto del corridore della Bahrain passano anche dalla cronometro dopo aver dimostrato buona forma in salita. Già a Perugia si è ben comportato dopo la sfortuna di Oropa, rientrando in top ten, e ora per gli ultimi dieci giorni partirà l’assalto al podio, che sarebbe un grande risultato per il giovane ciociaro. Chi rischia di perdere tempo è Romain Bardet, ora sesto in classifica, ma anche Lorenzo Fortunato, scalatore puro e in difficoltà a cronometro. Dal decimo posto potrebbe invece risalire Thymen Arensman.

Dove vederla in tv

La crono di Desenzano si disputa sabato 18 maggio con partenza del primo corridore alle 13.20, ovvero l’ultimo in classifica, mentre la maglia rosa prenderà il via alle 16.35. Si stima una media oraria compresa tra i 51 e i 55 km/h, a conferma della crono veloce e filante, con tempi di percorrenza di circa 33-35 minuti. Significa che Pogacar arriverà a Desenzano del Garda poco dopo le 17. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, a partire dalle 12.35 con Giro Mattina e Prima Diretta. Passaggio su Rai Due dalle 14. In streaming su Raiplay. Telecronaca di Pancani-Cassani. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 13. In streaming su Dazn e Discovery Plus. Telecronaca di Gregorio-Magrini.

