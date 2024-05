Allegri dirige l’allenamento della Juve poi lascia la Continassa. Attesa per le decisioni della società

Torino, 17 maggio – Come sempre, oggi Massimiliano Allegri si è presentato alla Continassa e ha guidato l’allenamento della Juve. Ma tutto è cambiato e il suo destino col club è segnato. E’ deciso, nonostante il successo in Coppa Italia, che non sarà più il tecnico della Signora, serve solo decidere come debba consumarsi l’addio. La società sta valutando se sussistano i presupposti per un licenziamento, in base a quanto stabilisce il codice etico della Juve del 2020: se questa si rivelasse una via percorribile, porterebbe a un ‘risparmio’ ingente visto che l’esonero costerebbe circa quindici milioni alla Continassa, ovvero l’ingaggio lordo di Max dell’ultima stagione rimasta prima della scadenza del contratto. Alle 13.20 Allegri è uscito dal quartier generale bianconero a bordo della sua Fiat 500.

Massimiliano Allegri, 56 anni, si sfoga rabbiosamente nei minuti finali di Juventus-Atalanta

L’erede designato in panchina è Thiago Motta, con un biennale da tre milioni e mezzo netti più l’opzione per un terzo anno a Torino. Lunedì c’è proprio Bologna-Juve, sfida per il terzo posto con il pass Champions già acquisito da entrambe. E il destino calcistico apparecchia la sfida tra i due tecnici, quello ormai del passato e quello del futuro. Se Allegri fosse licenziato o esonerato nelle prossime ore – circostanza però di difficile attuazione, visti i tempi ristretti prima del match – sarebbe pronto come traghettatore fino a fine campionato Paolo Montero, tecnico della Primavera bianconera.

Allegri e Vaciago: “Tutto risolto”

Intanto Allegri fa la pace con il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, al quale il tecnico della Juve aveva rivolto parole diciamo poco ‘gentili’. “L'incresciosa situazione è risolta”, dicono i due in un comunicato congiunto all’Ansa. “Con riferimento ai fatti avvenuti nel post gara di Atalanta-Juventus e riguardo al 'botta e risposta’ mediatico tra loro intercorso ieri, l'allenatore Massimiliano Allegri ed il direttore di Tuttosport Guido Vaciago dichiarano che, dopo essersi parlati, hanno risolto l'incresciosa situazione che li ha riguardati ed hanno definito ogni loro questione con spirito di collaborazione e senso di responsabilità”.

"Massimiliano Allegri si è rammaricato per quanto accaduto mercoledì notte, spiegando che non intendeva affatto minacciare o insultare Guido Vaciago. Così si è ristabilito tra loro quel clima di cordialità, distensione e massimo rispetto umano e professionale che sempre vi è stato”, conclude la dichiarazione.