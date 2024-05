Giro d’Italia 2024, tappa 18 per velocisti. Milan e Dainese tra i favoriti. Gli orari tv

Passo Brocon, 22 maggio 2024 - Si entra nel vivo dell’ultima settimana del Giro d’Italia 2024, ma prima delle due tappe di montagna tra Sappada e Monte Grappa ci sarà una chance per i velocisti. La Fiera di Primiero-Padova presenterà un arrivo in volata di gruppo e i big della generale potranno ‘rifiatare’ prima delle ultime fatiche del fine settimana. A Passo Brocon non è successo granché, Pogacar col minimo sforzo ha staccato gli altri ma non ha voluto vincere la tappa, successo di Steinhauser, mentre l’unico a pagare ritardo sostanzioso è stato Ben O’Connor. L’australiano è ancora quarto in classifica a 9’47” da Pogacar, ma è stato avvicinato da Tiberi che lo insegue in quinta piazza con 10’29” di ritardo. Invariate le posizioni del podio con Pogacar cha un margine rassicurante di 7’42” su Martinez e 8’04” su Thomas. Per i duelli in montagna se ne riparlerà tra venerdì e sabato. Giovedì 23 maggio sarà dunque tappa per sprinter, con Jonathan Milan principale favorito.

Sommario

Tappa per velocisti, che non vorranno farsi sfuggire l’occasione. La prima parte di percorso è adatta all’avvio di una fuga, ma il lungo finale in pianura consentirà alle squadre degli sprinter di riprendere tutto quello che si può riprendere. Da verificare se meteo e vento potranno creare ventagli, ma in linea di massima i big dovrebbero vivere una giornata di relativa tranquillità. Il favorito principale sarà sicuramene Jonathan Milan, ma sulle strade di casa vorrà farsi valere anche Alberto Dainese, mentre ad insidiare la maglia ciclamino ci saranno i soliti Kaden Groves e Tim Merlier. Non sarà della volata Phil Bauhaus, ritirato.

La tappa numero 18 del Giro 2024 si disputa giovedì 23 maggio con orario di partenza alle 13.05 e i seguenti passaggi principali: gpm di Lamon tra le 13.36 e le 13.39, traguardo volante di Valdobbiadene tra le 14.42 e le 14.52, intergiro di Villorba tra le 15.31 e le 15.46, traguardo volante di Martellago tra le 16.03 e le 16.20, arrivo previsto a Padova tra le 17.02 e le 17.24. Media oraria compresa tra i 42 e i 46 km/h.

Diretta in chiaro dalle 12.35 su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, poi passaggio dalle 14 su Rai Due. Telecronaca di Pancani-Cassani. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento dalle 12.45 su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming su Dazn e Discovery Plus.