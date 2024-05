Giro d’Italia 2024 tappa 20: favoriti e orari tv

Sappada, 24 maggio 2024 - E’ arrivato il giorno del Monte Grappa, tra l’altro da scalare due volte. Ventesima tappa del Giro d’Italia 2024 da Alpago a Bassano del Grappa, nel mezzo la doppia scalata del Monte Grappa che deciderà il podio finale, con Tadej Pogacar assoluto dominatore e una furibonda lotta per secondo e terzo posto tra Daniel Martinez, Geraint Thomas, Ben O’Connor e Antonio Tiberi. La situazione in classifica a due tappe dalla fine è chiara e chiusa per quanto riguarda la vittoria (sloveno imbattibile fin dall'inizio), aperta per il podio. Comanda lo sloveno dopo 71h24’03” di gara con 7’42” sul colombiano Martinez, 8’04” sul gallese Thomas, poi O’Connor quarto a 9’47” insidiato da Tiberi quinto a 10’29”. Il ciociaro dovrà stare attento a Thymen Arensman per la maglia bianca visto il sesto posto dell’olandese a 11’10”.

Sommario

"E’ la tappa cerchiata di rosso da Tadej Pogacar che vorrà provare a mettere la sua sesta firma al Giro 2024 sfruttando anche la grande affluenza di pubblico dalla Slovenia. I suoi tifosi, come successo l’anno scorso con Roglic, saranno pronti a sostenerlo in una cavalcata che appare inarrestabile, perché in salita nessuno ha le sue gambe. La Uae dovrà ovviamente tenere una eventuale fuga a distanza ravvicinata per poi consentire a Taddeo di aprire il gas, probabilmente nella seconda scalata del Monte Grappa. Poi, la lotta al podio. Martinez è più giovane ed è più scalatore di Thomas e dovrebbe riuscire ad allungare per il secondo posto, mentre il gallese dovrà comunque guardarsi da Tiberi, che sta meglio di O’Connor. Il ciociaro deve comunque recuperare 2’25”, non facile, ma ci proverà e dovrà sperare in una crisi del corridore della Ineos. La squadra britannica può comunque contare sull’appoggio di Arensman. Per quanto riguarda una fuga, ci si aspetta un attacco di corridori bravi in salita ma fuori classifica come Pellizzari, Piganzoli, Quintana, Fortunato, Chaves e Rubio.

La ventesima tappa del Giro 2024 si disputa sabato 25 maggio con orario di partenza alle 11.40 e con questi passaggi principali: Muro di Ca’ del Poggio tra le 12.33 e le 12.38, traguardo volante di Possagno tra le 13.37 e le 13.48, inizio della prima scalata del Monte Grappa tra le 13.52 e le 14.05, prima vetta tra le 14.44 e le 15.09, traguardo volante di Semonzo del Grappa tra le 15.22 e le 15.52, vetta del secondo passaggio sul Monte Grappa tra le 16.14 e le 16.55, arrivo previsto a Bassano del Grappa tra le 16.54 e le 17.39. Diretta su Raisport Hd, canale 58 del digitale, a partire dal 11.10 con Giro Mattina e Prima Diretta, poi passaggio dalle 14 su Rai Due. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 11.35. In streaming su Discovery Plus e Dazn.