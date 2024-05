Giro d’Italia 2024 tappa 20: percorso e altimetria

Sappada, 24 maggio 2024 - Sarà il Monte Grappa a decidere il podio del Giro d’Italia 2024. La Alpago-Bassano del Grappa sancirà l’ultima battaglia in salita della corsa rosa prima della passerella di Roma, in una classifica dove c’è tanto da decidere per il podio e nulla per la vittoria. Il Giro è di Tadej Pogacar, mentre alle sue spalle Daniel Martinez, Geraint Thomas, Ben O’Connor e Antonio Tiberi si giocheranno i due posti rimasti disponibili sul podio. La doppia scalata al Monte Grappa stabilirà l’ultimo verdetto, anche se ogni attacco dovrà essere calibrato con una buona tattica di corsa considerando che la seconda vetta del Gpm è situata a trenta chilometri dall’arrivo. Intanto, a Sappada c’è stata la preziosa ed emozionante vittoria del joker Andrea Vendrame che si è imposto in fuga solitaria su Pelayo Sanchez e Georg Steinhauser, con i favoriti Jhonatan Narvaez e Julian Alaphilippe solo quarto e nono. In classifica generale non è cambiato nulla, perché la salita di Cima Sappada non era adatta a grandi attacchi e ci ha provato timidamente solo Einer Rubio, mentre Geraint Thomas ha vissuto attimi di tensione dopo una caduta per distrazione che gli aveva fatto perdere le ruote del gruppo, ma Tadej Pogacar ha imposto la sua autorità e chiesto a tutti di rallentare e aspettare il gallese. Come detto, la tappa decisiva sarà quella di sabato 25 maggio da Alpago a Bassano del Grappa con la doppia scalata del Monte Grappa.

Percorso

Ultima frazione di montagna al Giro 2024 con la Alpago-Bassano del Grappa di 184 chilometri e con la doppia scalata del Monte Grappa. Partenza dal Lago di Santa Croce che in discesa porta a Vittorio Veneto e al Muro di Ca’ del Poggio che immette nell’area del Prosecco: si tratta di un Gpm di quarta categoria duro ma lontanissimo dal traguardo. Dopo l’attraversamento del Piave, con passaggio sul traguardo volante di Possagno al chilometro 75, si giunge alle pendici del Monte Grappa dove da Semonzo si affronta due volte la salita che porta al Sacrario. A metà discesa (in direzione Romano d’Ezzelino) in entrambi i passaggi a Ponte San Lorenzo si scala il breve, ma ripido (oltre 10%), strappo del Pianaro. Dopo la seconda discesa la corsa prosegue fino all’arrivo. La salita del Monte Grappa si snoda con numerose curve e tornanti su strada di montagna mediamente stretta per oltre 18 km all’8% medio con punte elevate fino al 14%. Ultimi 3 km cittadini con rettilinei e alcune curve di connessione. La vetta del secondo passaggio dista 30 chilometri dal traguardo. Lieve discesa fino alla svolta ai 500 m che porta poi nel rettilineo finale di 350 m su asfalto larghezza 7 m.