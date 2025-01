Giro d'Italia costruito per Vingegaard, ma lui non verrà: “Voglio il Tour”

La notizia era già nell’aria, ma ora è arrivata l’ufficialità: Jonas Vingegaard non sarà presente alla prossima edizione del Giro d’Italia. Si tratta di un’assenza pesante che condizionerà inevitabilmente le sorti della corsa ciclistica più importante del Bel paese. L’annuncio è arrivato all’indomani della presentazione del percorso del Giro, tramite un comunicato ufficiale da parte della casa madre Visma. Il velocista danese si concentrerà ora sul Tour de France, come da lui stesso dichiarato, con l’obiettivo di conquistare nuovamente il grande evento ciclistico francese già conquistato nel 2022, per poi concentrarsi successivamente sull’altro obiettivo, ovvero la Vuelta di Spagna in programma a partire dal prossimo agosto e che chiuderà la stagione su due ruote.

La grande corsa rosa perde un altro protagonista importante: l’assenza di Vingegaard si va ad aggiungere a quella di Evenpoel, come annunciato dallo stesso velocista olandese ancora prima dello svelamento del calendario, ma anche del campione in carica Pogacar. Ora il grande favorito diventa Primoz Roglic, con i grandi velocisti come Adam Yates, il colombiano Richard Carapaz e Naio Quintana che potrebbero rivelarsi decisivi soprattutto nelle tappe di alta montagna, ma anche nei percorsi pianeggianti che non mancheranno all’appello anche in questa edizione della corsa rosa. Ora la curiosità riguarda chi potrà dominare le salite delle Alpi, in particolare le grandi classiche sulle colline vicentine e sulle dolomiti slovene, ma anche le grandi pianure con la crono Lucca-Pisa alla portata dei grandi velocisti.

Si va verso un’edizione molto più tattica rispetto alle precedenti, ma a 28 anni per Vingegaard non è ancora arrivato il momento dell’esordio, con l’appuntamento rimandato all’anno prossimo con la speranza di rivedere il velocista vichingo sfrecciare sulle nostre strade per la prima volta.