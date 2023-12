Giro d'Italia Women 2024, ecco le 8 tappe. La ‘regina’ è sul Blockhaus

Milano, 12 dicembre 2023 - Il quadro della stagione 2024 va completandosi con l'aggiunta di un altro tassello: il percorso del Giro d'Italia Women 2024, alla prima edizione sotto l'egida di RCS, svelato nel pomeriggio al Grattacielo Pirelli di Milano.

Il percorso

La caccia all'erede di Annemiek Van Vleuten partirà il 7 luglio da Brescia, sede di una cronometro di 14,6 km che già plasmerà la classifica generale. La frazione successiva, quella da Sirmione a Volta Mantovana, sarà invece dedicata alle ruote veloci del gruppo, mentre la terza tappa, la Sabbioneta-Toano, vedrà il primo arrivo in salita grazie a un finale in salita di 11 km con una pendenza media del 6%. La tappa 4, la Imola-Urbino, sarà lunga e mossa prima dell'altra probabile volata da Frontone a Foligno. Ancora più insidiosa la San Benedetto del Tronto-Chieti, chiusa dai proverbiali muri abruzzesi che verosimilmente stravolgeranno ancora la classifica generale, che sarà plasmata definitivamente nelle ultime due tappe. Si comincia dalla temibile Lanciano-Blockhaus: 3600 metri di dislivello e le scalate del Passo Lanciano (11,5 km con una pendenza media dell'8%) e dell'ascesa finale, un inferno lungo ben 16 km che sarà la Cima Alfonsina Strada dell'edizione. Da monitorare anche l'ultima fatica, la Pescara-L'Aquila: 109 km, con annessa scalata fino ai piedi del Gran Sasso per un totale di 2500 metri di dislivello, che il 14 luglio completeranno il quadro degli 858,6 km in programma in totale che rendono il Giro d'Italia Women finalmente competitivo e all'altezza delle altre corse a tappe femminili.

Le tappe

Tappa 1 - Brescia-Brescia (14,6 km) (cronometro individuale) Tappa 2 - Sirmione-Volta Mantovana (102 km) Tappa 3 - Sabbioneta-Toano (111 km) Tappa 4 - Imola-Urbino (133 km) Tappa 5 - Frontone-Foligno (111 km) Tappa 6 - San Benedetto del Tronto-Chieti (155 km) Tappa 7 - Lanciano-Blockhaus (123 km) Tappa 8 - Pescara-L'Aquila (109 km)

Il programma di Evenepoel

Dal ciclismo femminile a quello maschile, che anche nel 2024 vedrà in Remco Evenepoel uno dei principali interpreti. Intercettato dai microfoni di RTBF, il belga ha fatto il punto sulla sua stagione. "I fulcri saranno la Liegi-Bastogne-Liegi, il Tour de France, le Olimpiadi e i Mondiali. Non correrò molto, ma lo farò sempre in gare di alto livello. La Grande Boucle sarà un inedito per me e dovrò scoprire cosa potrò dare, mentre una tripletta alla Doyenne sarebbe fantastica". Inevitabile anche un rapido sguardo al passato. "L'anno scorso spesso ho dovuto correre più con la testa che con le gambe e nelle difficoltà penso di averlo fatto bene: volevo il titolo iridato a cronometro e l'ho preso e volevo vincere il Giro d'Italia, ma lì ci si è messo il Covid di mezzo". In realtà, a dirla tutta, le sentenze emesse dalle prime salite dell'ultima Corsa Rosa parlavano di un Evenepoel decisamente poco competitivo in pendenza, ma una controprova sulle effettive possibilità di insidiare il duo Primoz Roglic-Geraint Thomas non esiste.