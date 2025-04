Giro Fiandre 2025: percorso e orari tv. Niente diretta in chiaro

Bologna, 4 aprile 2025 – La settimana santa del ciclismo prende il via. In sette giorni il Giro delle Fiandre e la Parigi Roubiax, le due regine delle classiche di primavera e con tutti i migliori al mondo al via. Due su tutti. Tadej Pogacar proverà a bissare il successo a Oudenaarde del 2023, ma Mathieu Van der Poel, in grande forma, vuole fare il poker e in ogni caso dal 2020 a oggi ha sempre fatto o primo o secondo alla Ronde. Insomma, appare un duello su tutti i fronti e per gli atri rimangono le briciole, anche per Wout Van Aert, recentemente battuto alla Dwaars da Neilson Powless e apparso ancora indietro di condizione. Per quanto riguarda gli italiani, senza Alberto Bettiol vincitore nel 2019 (fuori per una infezione polmonare) gli occhi saranno tutti su Pippo Ganna, alfiere della Ineos, con Matteo Trentin, Luca Mozzato e Davide Ballerini che tenteranno di ritagliarsi un buon piazzamento per onorare una corsa che l’Italia ha vinto 11 volte nella storia.

Percorso

L’edizione 2025 del Giro delle Fiandre, che apre la settimana santa del ciclismo che si completa domenica 13 con la Parigi Roubaix, prevede la partenza da Bruges e l’arrivo a Oudenaarde dopo 268 chilometri. L’avvio, come solito, sarà abbastanza facile con 120 chilometri senza asperità, poi si entra nel primo circuito e parte la rumbra. Il primo muro sarà l’Oude Kwaremont, protagonista anche nel finale, che apre un tratto di percorso con Eikenberg, Wolvenberg e Holleweg. Terminato il prologo, si inizia a fare sul serio con la sequenza Martelstraat, Jagerij, Molenberg e Paddestraat, tratto di pavè da 2300 metri, che anticipa l’accoppiata di muri Berendries e Valkenberg (chilometro 182). La corsa entra nel vivo e poco dopo ci sarà la prima un'altra grande coppia con Kwaremont-Paterberg a 50 chilometri dall’arrivo, ma lo spettacolo non è finito, perché arriva il Koppengerg di 600 metri in pavè con pendenze massime del 20%. Mentre in lontananza si staglia il traguardo di Oudenaarde, i corridori vivranno i momenti decisivi della corsa negli ultimi trenta chilometri. Si parte con il Mariaborrestraat e il Steenbeekdries, ma tutto si deciderà con l’ultimo terzetto di muri. Prima l’Oude Kruisberg di 2700 metri al 4.1%, poi il terzo passaggio sull’Oude Kwaremont (2 chilometri con massime del 12%) e infine il Paterberg, ultimo muro del Fiandre con punte del 20% a 13 chilometri dal traguardo. Finale come sempre scorrevole verso Oudenaarde con lunghi rettilinei e strade filanti senza particolari ostacoli.

Dove vederlo in tv

Il Giro delle Fiandre 2025 si disputa domenica 6 aprile e non avrà copertura in chiaro. Sarà Eurosport/Discovery Plus a trasmettere integralmente la corsa a partire dalle 9.45 e con orario di arrivo previsto attorno alle 17/17.30, in diretta sul canale 210 di Sky e in streaming su Discovery Plus e Dazn. Telecronaca come sempre affidata a Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Non è prevista la diretta in chiaro Rai: la tv nazionale non ha acquistato i diritti della corsa.

