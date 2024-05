Giro d’Italia 2024, percorso della tappa 17 e altimetria: arrivo a Passo Brocon

Santa Cristina, 21 maggio 2024 - Il maltempo si è abbattuto sul Giro d’Italia 2024 e, dopo la cancellazione dello Stelvio, c’è stata l’ulteriore modifica alle sedicesima tappa, con la neve e il freddo che hanno impedito il Giogo di Santa Maria, in una tappa decurtata e ripartita solo nel tratto di fondo valle che portava verso Bolzano. Alla fine c’è stato ugualmente spettacolo con l’attacco di Julian Alaphilippe prima e di Giulio Pellizzari poi, tutti ripresi da Tadej Pogacar che si è ritrovato da solo nel gruppo dei big praticamente senza scattare. Salendo in maniera cadenzata, ma senza forzare, lo sloveno ha posto il sigillo sulla quinta vittoria di tappa nel Giro 2024, a conferma di un dominio totale e autentico. Non ci sono più dubbi su chi indosserà a Roma la maglia rosa, ma la lotta al podio resta serrata perchè a Monte Pana Thomas è andato in difficoltà mentre Martinez appare più pimpante. In ripresa, dopo Livigno, anche Antonio Tiberi. Mercoledì 22 maggio si corre la tappa 17, con ancora tanta montagna, meteo permettendo, con le scalate al Passo Sella, al Passo Rolle, al Passo Gobbera e la doppia scalata al Brocon, che sarà anche sede di arrivo. Vediamo nel dettaglio il percorso della diciassettesima tappa.

Percorso

Frazione corta, di 159 chilometri, da Selva Gardena a Passo Brocon e con 4.200 metri di dislivello. Meteo permettendo, al nord piove e in quota nevica, ci saranno quattro salite oltre i 1500 metri da scalare. Tappa di montagna intensa. Si parte subito con il Passo Sella che ha vetta a 2244 metri e il fattore maltempo potrebbe essere da considerare, poi lunga discesa passando da Canazei, Moena e transito sul traguardo volante di Predazzo che sancisce l’inizio del Passo Rolle, lungo 19 chilometri al 4.5% di media e massime del 10% a inizio salita. Gpm lungo ma pedalabile. Altra lunga discesa di circa 30 chilometri per arrivare all’inizio del Passo Gobbera, terza categoria di sei chilometri che non spaccherà la corsa. Si arriva dunque al gran finale, dopo Canal San Bovo la prima scalata al Passo Brocon dal versante Nord. Segue passaggio accanto alla zona di arrivo e discesa ampia e veloce fino a Castello Tesino e Pieve Tesino dove inizia la ripida salita finale. Sono 12 chilometri al 6.5% di media con massime del 13% ai meno tre dal traguardo. Seguono tratti quasi piani e tratti in salita. Ultimi 500 m in leggera ascesa. Retta finale di 100 m su asfalto larghezza 6 m. Tutto potrebbe decidersi dunque sul Brocon, mentre per la vittoria di tappa la morfologia si presta bene ad una fuga a lunga gittata.