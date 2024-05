Giro d’Italia 2024, tappa 17 in tv: favoriti e orari

Santa Cristina, 21 maggio 2024 – Cinque. Pokerissimo. Tadej Pogacar ha messo l'ennesimo sigillo sul Giro 2024 anche a Monte Pana, quando si è ritrovato da solo praticamente senza scattare. Nel finale è andato a vincere senza spremersi, ma è stato sufficiente per recuperare Pellizzari, rimasto in solitaria in fuga fino all’ultimo chilometro. Alla fine ha vinto Tadej, che nel post gara ha donato la sua maglia rosa proprio al giovane scalatore marchigiano, uno di quelli su cui l’Italia del ciclismo punta forte per il futuro. In classifica generale non ci sono mai stati dubbi e si tratta solo di capire quante tappe vincerà Pogacar e l’attenzione si focalizza sulla lotta al podio. Thomas è andato in difficoltà a Monte Pana, mentre si è ripreso Tiberi dopo la scoppola di Livigno. Lo sloveno ora comanda con 7’18” su Martinez, di nuovo davanti a Thomas sceso terzo a 7’40”, mentre Tiberi, quinto a 10’09”, ha avvicinato O’Connor, quarto a 8’42”. Missione difficile per l’azzurro che dovrebbe recuperare quasi tre minuti al colombiano e circa due e mezzo al britannico per salire sul podio.

Favoriti

Tappa disegnata per fughe a lunga gittata e se non ci saranno decurtazioni a causa meteo toccherà agli scalatori fuori classifica tentare una giornata di gloria. Attenzione allora a Lorenzo Fortunato, Einer Rubio, Jan Hirt, Davide Piganzoli, Simon Geschke, per la maglia blu, Alex Baudin, Valentin Paret Peintre e Giulio Pellizzari. In ottica classifica generale, Pogacar, se volesse, avrebbe in canna il sesto successo personale, ma dal canto suo può gestire le energie in ottica Tour de France e lasciare il proscenio alla fuga. Chi invece attaccherà per il podio è Daniel Martinez che ha percepito a Monte Pana le difficoltà di Geraint Thomas. Qualcosa dovrà fare anche Antonio Tiberi se vorrà provare ad avvicinare chi sta davanti. Anche Ben O’Connor è parso poco brillante a Santa Cristina e la terza settimana è sempre una brutta bestia da gestire.

Dove vedere in tv

La tappa numero 17 del Giro si disputa mercoledì 22 maggio con partenza alle ore 12.35 con questi passaggi principali: Passo Sella tra le 12.55 e le 13.01, traguardo volante di Predazzo tra le 13.40 e le 13.50, Passo Rolle tra le 14.21 e le 14.38, Passo Gobbera tra le 15.07 e le 15.29, primo passaggio sul Brocon tra le 15.58 e le 16.29, inizio della seconda scalata del Brocon tra le 16.22 e le 16.54, arrivo previsto in vetta tra le 16.53 e le 17.31. Si stima una media oraria tra i 32 e i 36 km/h. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, a patire dalle 11.30 con Giro Mattina e Prima Diretta, poi passaggio dalle 14 su Rai Due. In streaming su Raiplay. Telecronaca di Pancani-Cassani. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Telecronaca di Gregorio-Magrini.