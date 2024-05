Tappa 19 del Giro d’Italia: percorso e altimetria. Arrivo a Sappada

Padova, 23 maggio 2024 - Arriva il gran finale al Giro 2024. Il weekend si apre con la diciannovesima tappa con arrivo a Sappada, che anticipa la ventesima con il Monte Grappa e poi ci sarà la passerella di Roma in chiusura dell’edizione 2024. Archiviata la volata di Padova con la beffa per Jonathan Milan, battuto da Tim Merlier dopo che il treno Trek si è smarrito nelle ultime centinaia di metri, la corsa rosa torna a salire, seppur non con un tappone di montagna. Ci saranno salite brevi ma intense nel tragitto da Mortegliano a Sappada, dove nel finale le pendenze andranno in doppia cifra abbondante. Tutto utile per la lotta al podio dove Martinez e Thomas sono i principali duellanti al cospetto di O’Connor e Tiberi che qualcosa dovranno inventarsi. Attenzione alla salita verso Cima Sappada, soprattutto gli ultimi chilometri dove chi ha gambe potrà provare a fare selezione. Difficile imbastire distacchi ampi, ma c’è terreno per provare qualcosa e muovere la generale. Non avrà problemi Pogacar che è nettamente al comando ed è decisamente l’uomo con maggiori energie nelle gambe.

Percorso

Mortegliano-Sappada per la diciannovesima tappa del Giro d’Italia. Frazione di montagna, soprattutto nel finale, con 157 chilometri e 2850 metri di dislivello. Si inizia risalendo la valle del Tagliamento toccando San Daniele del Friuli, Forgaria nel Friuli e Peonis, traguardo volante al chilometro 56. Dopo Tolmezzo inizia la successione di salite che porta all’arrivo. A Trelli c’è un primo strappo non catalogato Gpm, poi si staglia il Passo Duron di seconda categoria di 4.4 chilometri al 9.7% di media. Salita breve e dura, ma essendo lontano dal traguardo non dovrebbe essere trampolino di lancio per attacchi tra i big. Segue breve discesa per arrivare al traguardo volante di Cercivento, che di fatto è l’inizio del Sella Valcalda, salita di terza categoria non particolarmente selettiva. In vetta mancheranno 36 chilometri all’arrivo, ma le salite non sono terminate. Dopo una discesa di 8 chilometri si arriva a Comeglians dove la strada inizia di nuovo a salire in maniera costante, ma il Gpm di Cima Sappada inizia ufficialmente al chilometro 142 per 8.5 chilometri al 4.7% di media ma ultimi tre chilometri costantemente sopra l’8% e massime del 15%. A circa 5 km si percorre in leggera discesa la ciclabile di Sappada a carreggiata leggermente più stretta della strada. A 2 km si svolta a destra e la strada si impenna (fino 10%) fino a entrare nel centro dove la pendenza continua attorno al 5% fino all’ultimo km dove la strada scende quindi per qualche centinaio di metri fino al rettilineo finale. Retta finale di 400 m su asfalto larghezza 6 m.