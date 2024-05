Come è andata la tappa 18 del Giro d'Italia 2024, volata a Padova: Merlier batte Milan. Ordine d’arrivo e classifica

Padova, 23 maggio 2024 – La tappa 18 del Giro d'Italia 2024 porta la carovana da Fiera di Primiero a Padova dopo 178 km: è il terreno perfetto per i velocisti rimasti in gruppo, tra i quali la spunta Tim Merlier, al secondo successo in questa Corsa Rosa. La piazza d'onore va a Jonathan Milan, che stavolta paga un treno tutt'altro che perfetto della sua Lidl-Trek, finora invece a dir poco impeccabile. Tutto invariato invece in una classifica generale ancora guidata da Tadej Pogacar nonostante il brivido finale di Thymen Arensman, fermato da un guaio meccanico e salvato dal cambio bici offerto dal compagno di squadra Connor Swift. La tappa 19, la Mortegliano-Sappada di 157 km, offrirà a chi avrà le gambe la penultima chance di cambiare la classifica generale grazie a 3 GPM che però potrebbero offrire una chance anche a un attacco dalla distanza.

La cronaca

Il gruppo riparte senza Christian Scaroni (Astana Qazaqstan Team). Ci sono invece Mirco Maestri, Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa), Mikkel Frolich Honoré (EF Education-EasyPost) e Filippo Fiorelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), che scattano sull'unico GPM di giornata, quello di Lamon (3,4 km con una pendenza media del 5,8% e massima del 12%): a scollinare per primo è Maestri, mentre il traguardo volante di Valdobbiadene sorride a Pietrobon e quello Intergiro di Villorba vede Fiorelli passare per primo. A 56 km dal traguardo i quattro al comando vengono raggiunti da Edoardo Affini (Visma-Lease a Bike): si forma così un quintetto, con Fiorelli a imporsi di nuovo al traguardo volante di Martellago. Neanche il nuovo arrivato può impedire la volata, che vede il trionfo al fotofinish di Tim Merlier (Soudal Quick-Step), con Jonathan Milan (Lidl-Trek) che viene battuto per poco nonostante avesse perso le ruote del suo treno: poco male per il friulano, che guadagna altri punti preziosi per blindare la sua maglia ciclamino prima della caccia al poker nella passerella di Roma. C'è invece un brivido finale per Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), fermato da un problema meccanico prima dei 3 km finali neutralizzati: il cambio di bici con Connor Swift (Ineos Grenadiers) evita problemi in ottica classifica generale.

Ordine d'arrivo tappa 18 Giro d'Italia 2024

1) Tim Merlier (SOQ) in 3h45'44''

2) Jonathan Milan (LTK) st

3) Kaden Groves (ADC) st

4) Alberto Dainese (TUD) st

5) Stanislaw Aniolkowski (COF) st

6) Fernando Gaviria (MOV) st

7) Madis Mihkels (IWA) st

8) Caleb Ewan (JAY) st

9) Davide Ballerini (AST) st

10) Juan Sebastian Molano (UAD) st

Classifica generale Giro d'Italia 2024

1) Tadej Pogacar (UAD) in 67h16'22''

2) Daniel Felipe Martinez (BOH) +7'42''

3) Geraint Thomas (IGD) +8'04''

4) Ben O'Connor (DAT) +9'47''

5) Antonio Tiberi (TBV) +10'29''

6) Thymen Arensman (IGD) +11'10''

7) Romain Bardet (DFP) +12'42''

8) Einer Rubio (MOV) +13'33''

9) Filippo Zana (JAY) +13'52''

10) Jan Hirt (SOQ) +14'44''