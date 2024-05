Giro d’Italia 2024, la tappa 19 in tv: favoriti e orari

Padova, 23 maggio 2024 - Riprendono le salite al Giro 2024 con la diciannovesima tappa da Mortegliano a Sappada, con il Cima Sappada nel finale che potrebbe dare il là a qualche attacco tra i big della generale. Non è un vero e proprio tappone ma sono comunque oltre duemila metri di dislivello. Se Tadej Pogacar non ha bisogno di attaccare e può solo amministrare verso Roma, la lotta al podio si scalda con Martinez che è di poco avanti a Thomas e sembra avere gamba migliore, ma soprattutto ci proverà Antonio Tiberi, uno dei più attivi dopo Pogacar ma staccato di oltre due minuti dal britannico. Serve una invenzione, a patto che ci siano le gambe giuste. Chi invece sembra pagare la terza settimana è Ben O’Connor, andato in difficoltà a Monte Pana.

Favoriti

La diciannovesima tappa può comunque essere terreno di una fuga a lunga gittata. Fuori classifica ci sono tanti corridori bravi in salita che andranno a caccia della giornata di gloria da ricordare. Occhio allora a Valentin Paret Paintre, Jan Hirt, Filippo Zana, Michael Storer, Davide Piganzoli, Luca Covili, Domenico Pozzovivo, Nicola Conci, Attila Valter e Nairo Quintana. In top ten può provarci Romain Bardet, settimo ma staccassimo, così come Einer Rubio. Thymen Arensman dovrebbe avere compiti di supporto a Thomas ma è distante pochi secondi da Tiberi nella lotta alla maglia bianca. Lo stesso corridore ciociaro non lascerà nulla di intentato in ottica podio. E Pogacar? Non ha bisogno di attaccare, ha già vinto il Giro, ma si sa che è fautore di grande spettacolo e chissà che non possa allietare gli occhi degli appassionati italiani.

Dove vederla in tv

La tappa da Mortegliano a Sappada si disputa venerdì 24 maggio con orario di partenza alle 13.05 e con questi passaggi principali: traguardo volante di Peonis tra le 14.25 e le 14.33, traguardo Intergiro di Paularo tra le 15.27 e le 15.41, Passo Duron tra le 15.40 e le 15.57, traguardo volante di Cercivento tra le 15.54 e le 16.12, Gpm di Sella Valcalda tra le 16.07 e le 16.27, inizio di Cima Sappada tra le 16.36 e le 16.59, arrivo previsto a Sappada tra le 16.59 e le 17.26.

Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, a partire dalle 12.25 con Giro Mattina e a seguire Prima Diretta. Passaggio su Rai Due dalle 14. In streaming su Raiplay. Telecronaca di Pancani-Cassani. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 12.45. In streaming su Dazn e Discovery Plus. Telecronaca di Gregorio-Magrini. Ritorna dunque lo spettacolo delle montagne, lo spettacolo dei corridori che fino a qui hanno preso tanto freddo e tanta pioggia, soprattutto di Pogacar che potrebbe tentare il sesto sigillo della corsa rosa 2024.