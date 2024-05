Giro d’Italia 2024, tappa 11 per i velocisti: favoriti e dove vederla in tv

Bocca della Selva, 14 maggio 2024 - Non ci sono stati scossoni nella generale dopo la decima tappa del Giro 2024 con arrivo in cima a Bocca della Selva. Punture di spillo tra i big, con Tadej Pogacar a controllare, mentre Romain Bardet ha approfittato della fuga per rientrare in classifica generale, seppur staccato di oltre quattro minuti dallo sloveno che è in maniera autoritaria maglia rosa. E il buon Taddeo sta cominciando ad apprezzare sempre di più il calore del pubblico italiano, come affermato in una recente intervista: “Il Giro mi sta piacendo di più rispetto a Tour e Vuelta, mi sta regalando grandi emozioni. A ogni tappa la gente urla il mio nome e non mi sarei mai aspettato un supporto del genere”. Insomma, Pogacar conquistato dal calore italico. Intanto, è leader con quasi tre minuti su Daniel Martinez e Geraint Thomas e bisognerà aspettare il weekend per le prossime battaglie. Le tappe campali della seconda settimana saranno la crono di Desenzano del Garda di sabato e il tappone di montagna a Livigno di domenica. Nel mezzo tre tappe abbastanza facili, due di pianura per velocisti e quella di giovedì con i muri di Fano. Si riprende mercoledì 15 maggio con la tappa da Foiano a Francavilla al mare dove è quasi certo l’arrivo in volata.

Sommario

La morfologia dell'undicesima tappa si sposa bene con i velocisti. Nella prima parte, complice il terreno vallonato, partirà una fuga, ma il lungo tratto costiero consentirà al gruppo di ricucire la corsa e propiziare un arrivo in volata. I favoriti? Si parte da Jonathan Milan, si passa da Kaden Groves e Tim Merlier, i primi tre della classifica a punti per la maglia verde, ma attenzione anche a Caleb Ewan, Juan Molano e Phil Bauhaus. Non sarà della partita Olav Kooij che non è partito per la decima tappa e si è ritirato.

L’undicesima tappa si disputa mercoledì 15 maggio con partenza da Foiano alle 12.05. Si stima una media oraria compresa tra i 40 i 44 km/h con questi passaggi principali: Gpm Pietracatella tra le 13.30 e le 13.39, traguardo volante di Casacalenda tra le 14.04 e le 14.17, traguardo Intergiro a San Salvo Marina tra le 15.27 e le 15.48, traguardo volante di Fossacesia Marina tra le 16.11 e le 16.36 e arrivo previsto a Francavilla al Mare tra le 16.57 e le 17.26. Diretta su Raisport Hd, canale 58 del digitale, a partire dalle 12.15, poi passaggio su Rai Due dalle 14. Telecronaca di Pancani-Cassani. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, dalle 11.45 con telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming su Discovery Plus e Dazn.