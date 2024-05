Giro d’Italia 2024, tappa 2 di Oropa in tv: percorso, altimetria, orari e favoriti

Torino, 4 maggio 2024 – Subito una mezza sorpresa nella prima tappa del Giro 2024, con l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez in grado di resistere agli attacchi di Tadej Pogacar per poi trionfare sul traguardo di Torino in una volata a tre con lo sloveno e il tedesco Schachmann. Che lo scalatore della Ineos possa essere un rivale di Taddeo da qui a Roma? Non è dato ancora sapere, ma sicuramente nella seconda tappa con arrivo in salita ad Oropa ci saranno altri responsi e lui sarà in maglia rosa. Nel secondo gruppetto, a dieci secondi dal vincitore, è arrivato Antonio Tiberi, che ha provato a tenere il ritmo di Pogacar sul San Vito ma ha dovuto mollare nella seconda parte e salire col proprio passo. Alla fine ha limitato i danni assieme a Geraint Thomas, Daniel Martinez, Cian Uijtdebroeks e Ben O’Connor, tutti arrivati nel gruppetto a dieci secondi. Domenica si sale a Oropa e sarà altra battaglia e chissà che Pogacar non voglia subito riscattarsi e vincere la prima sua tappa al Giro.

Percorso

Tappa pianeggiante attraverso il Canavese e il Vercellese fino a Valdengo dove poi si impenna con un susseguirsi di salite e discese senza un attimo di respiro. Si scalano prima il Crocemosso e Oasi Zegna fino ad arrivare alla salita pedalabile di Nelva. Discesa veloce su Biella dove inizia la salita finale di Oropa sul percorso “classico” già affrontato in diverse occasioni dal Giro d’Italia (si ricorda una vittoria di Pantani). Prima parte più semplice con pendenze dolci fino in località Favaro, poi si sale al 9% nella parte centrale della salita con massime del 13%, mentre gli ultimi tre chilometri saranno all’8%.

Favoriti

I due più pimpanti in salita sono stati Tadej Pogacar e Jhonatan Narvaez che anche nella seconda tappa con arrivo ad Oropa potrebbero sfidarsi. Possibili protagonisti possono essere Quinten Hermans, Mauri Vansevenant, Attila Valter ed Esteban Chaves. Attenzione anche a Giulio Pellizzari. In ottica generale da verificare Geraint Thomas, Cian Uijtdebrokes, Eddie Dunbar, Ben O’Connor, Antonio Tiberi e Damiano Caruso.

Dove vederla in tv

La seconda tappa del Giro 2024 si disputa domenica 5 maggio con orario di partenza alle 12.55 e orario stimato di arrivo, per una media compresa tra 37 e i 41 orari, tra le 16.59 e le 17.27. I passaggi principali sono: salita di Zegna tra le 15.54 e le 16.13, salita di Nelva tra le 16.17 e le 16.38, inizio ultima salIta tra le 16.32 e le 16.54. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 12.45. In streaming su Discovery Plus. Diretta dalle 12.20 su Raisport Hd, canale 58, con Giro Mattina, poi Prima Diretta dalle 13.10 e passaggio dalla 14 su Rai Due. In streaming su Raiplay.