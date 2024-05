Montepremi Giro d'Italia 2024, quanto guadagna chi vince: dalla tappa alla maglia rosa

Roma, 4 maggio 2024 – La gloria, l'ambizione, la passione, lo spettacolo ma anche un aspetto economico non irrilevante alla luce delle tante fatiche da superare: il montepremi messo in palio da Rcs, organizzatore del Giro d'Italia 2024, si preannuncia un ulteriore stimolo per i 176 corridori al via di Venaria Reale.

Il montepremi e i singoli premi in palio

La torta totale che sarà spartita dalle 22 squadre ammonta a 1,5 milioni: praticamente la stessa cifra delle ultime 4 edizioni. La fetta più corposa, ovviamente, andrà al vincitore, che incasserà 265.668 euro, composti dal totale di 115.668 euro e 150.000 euro di premio speciale. I restanti componenti del podio incasseranno, rispettivamente, 133.412 euro e 68.801 euro, ma ci sarà un compenso economico fino al 20esimo in classifica generale, con la top 20 che quindi si dividerà un montepremi di 592.670 euro (289.170 euro più 303.500 euro di premi speciali). Non solo la graduatoria finale: anche le singole tappe metteranno in palio un'altra fetta, per la precisione 578.340 euro totali, con il primo che incasserà 11.010 euro, il secondo 5.508 euro e il terzo 2.753 euro, fino a scendere anche in questo caso fino al ventesimo piazzato. Ogni giorno in maglia rosa frutterà 2.000 euro, per 42.000 euro di montepremi totale.

La maglia ciclamino, simbolo del primato nella classifica a punti, porterà nelle casse del detentore 750 euro al giorno, mentre chi se la aggiudicherà a Roma guadagnerà 10.000 euro: partendo dal podio, i premi continueranno con 8.000 euro e 6.000 euro e si spalmeranno per tutta la top 5. La maglia azzurra, al giorno, mette in palio la stessa cifra per il detentore: 750 euro, mentre a chi la spunterà alla fine andranno 5.000 euro, che scenderanno a 4.000 euro e 3.000 euro per i restanti componenti del podio di specialità fino a coprire anche in questo caso la top 5 per un montepremi complessivo di 52.100 euro.

Anche la maglia bianca, quella riservata al miglior giovane, porterà in carniere del detentore 750 euro al giorno e, in questo caso, 10.000 euro al vincitore di Roma, seguito dagli 8.000 euro del secondo classificato e dai 6.000 euro del terzo, con la top 5 che incasserà un'ulteriore fetta dei 45.750 euro messi in palio complessivamente. Ogni traguardo volante garantirà invece 8.000 euro al primo, 6.000 euro al secondo e 4.000 euro al terzo, oltre a 500 euro al primo, 400 euro al secondo e 300 euro su base quotidiana nell'ottica dei 49.500 euro totali.

Non è finita qui: colui che avrà passato più chilometri in fuga incasserà 4.500 euro, oltre a 150 euro a tappa per un montepremi di 7.200 euro. Il premio per il supercombattivo, a sua volta legato ai fuggitivi o comunque ai corridori votati all'attacco, ammonta invece a 4.000 euro, oltre a 300 euro per ogni tappa nell'ottica di una somma totale di 10.300 euro stanziata da Rcs.

