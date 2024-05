Giro d'Italia 2024, la startlist e i numeri ufficiali. Tutte le squadre

Roma, 2 maggio 2024 - Manca sempre meno al Giro d'Italia 2024 che, dopo aver sollevato il velo ormai mesi fa sul proprio percorso, rende noti anche coloro che saranno i veri protagonisti: i corridori. Sabato 4 maggio, al via di Venaria Reale, ci saranno 176 ciclisti, suddivisi in 22 squadre, che daranno spettacolo a partire dai primi metri della frazione iniziale e lo faranno mettendo nel mirino sogni, ambizioni e divertimento.

Principali numeri e curiosità

Come ormai da (triste) tradizione di qualche anno, il dorsale 1 non andrà al vincitore in carica, Primoz Roglic, non presente al via: l'onore e l'onere andranno a Geraint Thomas, sulla carta il principale rivale del favorito numero uno Tadej Pogacar, che scatterà con il 191. Curiosamente, fin da subito lo sloveno sarà sotto i riflettori per un particolare record che, a detta di molti addetti ai lavori, potrebbe centrare anche grazie a un percorso in teoria amico fin dalle prime pedalate: indossare la maglia rossa dalla prima all'ultima tappa come finora riuscito soltanto a Costante Girardengo, Alfredo Binda, Eddy Merckx e Gianni Bugno. L'impressione è che il fuoriclasse dell'UAE Team Emirates, che a luglio tenterà l'assalto anche al Tour de France 2024, voglia dosare le proprie energie anche per non sottovalutare un parterre comunque ricco di talento e insidie. In casa Italia, per esempio, si guarderà tanto al dorsale 211 di Antonio Tiberi, reduce da un ottimo Tour of the Alps 2024: da osservare anche il 4 di Filippo Ganna, il 34 di Lorenzo Fortunato, il 111 di Jonathan Milan, il 112 di Andrea Bagioli, il 126 di Lorenzo Milesi, il 158 di Filippo Zana, il 167 di Davide Piganzoli, il 181 di Matteo Trentin, il 182 di Alberto Dainese, il 201 di Domenico Pozzovivo e il 214 di Damiano Caruso. Come ormai da triste consuetudine a partire dal 2012, non sarà invece presente al via il dorsale 108, per ultimo indossato dallo sfortunatissimo Wouter Weylandt, deceduto sulla discesa del Passo del Bocco l'anno prima. L'unico corridore ad avere un dorsale che terminerà con il 9 è Ethan Vernon e il suo 109, osservato speciale così come il debuttante Julian Alaphilippe, che con il 131 attaccato sulle spalle proverà a rilanciare la sua carriera dopo anni piuttosto bui.

Startlist e numeri Giro d'Italia 2024

INEOS GRENADIERS 1) THOMAS Geraint 2) ARENSMAN Thymen 3) FOSS Tobias 4) GANNA Filippo 5) NARVAEZ Jhonatan 6) SHEFFIELD Magnus 7) SWIFT Ben 8) SWIFT Connor ALPECIN-DECEUNINCK 11) GROVES Kaden 12) BAYER Tobias 13) CONCI Nicola 14) HERMANS Quinten 15) JANSSENS Jimmy 16) KIELICH Timo 17) PLANCKAERT Edward 18) VAN DEN BOSSCHE Fabio ARKEA-B&B HOTELS 21) BIERMANS Jenthe 22) BARRE Louis 23) COSTIOU Ewen 24) DEKKER David 25) GRONDIN Donavan 26) RIES Michel 27) RIOU Alan 28) VERRE Alessandro ASTANA QAZAQSTAN TEAM 31) VELASCO Simone 32) BALLERINI Davide 33) LUTSENKO Alexey 34) FORTUNATO Lorenzo 35) KANTER Max 36) MULUBRHAN Henok 37) PRONSKIY Vadim 38) SCARONI Christian BORA-HANSGROHE 41) MARTINEZ Daniel Felipe 42) ALEOTTI Giovanni 43) KOCH Jonas 44) LIPOWITZ Florian 45) MULLEN Ryan 46) SCHACHMANN Maximilian 47) VAN POPPEL Danny 48) GAMPER Patrick COFIDIS 51) OLDANI Stefano 52) ANIOLKOWSKI Stanislaw 53) DEBEAUMARCHE Nicolas 54) ELISSONDE Kenny 55) FERNANDEZ Ruben 56) GESCHKE Simon 57) THOMAS Benjamin 58) WOOD Harrison DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 61) O'CONNOR Ben 62) BAUDIN Alex 63) PARET-PEINTRE Aurélien 64) PARET-PEINTRE Valentin 65) TOUZE Damien 66) TRONCHON Bastien 67) VENDRAME Andrea 68) WARBASSE Lawrence EF EDUCATION-EASYPOST 71) PICCOLO Andrea 72) CEPEDA Jefferson Alexander 73) DE BOD Stefan 74) VALGREN Michael 75) CARR Simon 76) CHAVES Esteban 77) HONORÉ Mikkel Frolich 78) STEINHAUSER Georg GROUPAMA-FDJ 81) PITHIE Laurence 82) ASKEY Lewis 83) BARTHE Cyril 84) DAVY Clément 85) GERMANI Lorenzo 86) LE GAC Olivier 87) LIENHARD Fabian 88) PALENI Enzo INTERMARCHÉ-WANTY 91) GIRMAY Biniam 92) CALMEJANE Lilian 93) COLLEONI Kevin 94) MIHKELS Madis 95) DE POOTER Dries 96) PETIT Adrien 97) SMITH Dion 98) VAN SINTMAARTENSDIJK Roel ISRAEL-PREMIER TECH 101) WOODS Michael 102) CLARKE Simon 103) FRIGO Marco 104) HOFSTETTER Hugo 105) PICKRELL Riley 106) RAISBERG Nadav 107) SCHULTZ Nick 109) VERNON Ethan LIDL-TREK 111) MILAN Jonathan 112) BAGIOLI Andrea 113) CONSONNI Simone 114) GHEBREIGZABHIER Amanuel 115) HOOLE Daan 116) LOPEZ Juan Pedro 117) STUYVEN Jasper 118) THEUNS Edward MOVISTAR TEAM 121) QUINTANA Nairo 122) TORRES Albert 123) BARTA Will 124) CIMOLAI Davide 125) GAVIRIA Fernando 126) MILESI Lorenzo 127) RUBIO Einer 128) SANCHEZ Pelayo SOUDAL QUICK-STEP 131) ALAPHILIPPE Julian 132) CERNY Josef 133) HIRT Jan 134) LAMPERTI Luke 135) MERLIER Tim 136) SERRY Pieter 137) VAN LERBERGHE Bert 138) VANSEVENANT Mauri TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 141) BARDET Romain 142) ANDRESEN Lund Tobias 143) HAMILTON Chris 144) JAKOBSEN Fabio 145) WELTEN Bram 146) LEEMREIZE Gijs 147) VAN DEN BERG Julius 148) VERMAERKE Kevin TEAM JAYCO ALULA 151) DE MARCHI Alessandro 152) DUNBAR Edward 153) EWAN Caleb 154) HEPBURN Michael 155) MEZGEC Luka 156) PLAPP Luke 157) WALSCHEID Max 158) ZANA Filippo TEAM POLTI KOMETA 161) FABBRO Matteo 162) BAIS Davide 163) BAIS Mattia 164) LONARDI Giovanni 165) MAESTRI Mirco 166) PIETROBON Andrea 167) PIGANZOLI Davide 168) MUNOZ Francisco TEAM VISMA-LEASE A BIKE 171) LAPORTE Christophe 172) AFFINI Edoardo 173) VAN DIJKE Tim 174) GESINK Robert 175) KOOIJ Olav 176) TRATNIK Jan 177) UIJTDEBROEKS Cian 178) VALTER Attila TUDOR PRO CYCLING TEAM 181) TRENTIN Matteo 182) DAINESE Alberto 183) FROIDEVAUX Robin 184) KAMP Alexander 185) KRIEGER Alexander 186) MAYRHOFER Marius 187) STORER Michael 188) STORK Florian UAE TEAM EMIRATES 191) POGACAR Tadej 192) OLIVEIRA Rui 193) BJERG Mikkel 194) GROSSSCHARTNER Felix 195) LAENGEN Vegard Stake 196) MAJKA Rafal 197) MOLANO Juan Sebastian 198) NOVAK Domen VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANE' 201) POZZOVIVO Domenico 202) COVILI Luca 203) FIORELLI Filippo 204) MARCELLUSI Martin 205) TAROZZI Manuele 206) PELLIZZARI Giulio 207) TONELLI Alessandro 208) ZANONCELLO Enrico BAHRAIN VICTORIOUS 211) TIBERI Antonio 212) KEPPLINGER Rainer 213) BAUHAUS Phil 214) CARUSO Damiano 215) PASQUALON Andrea 216) ZAMBANINI Edoardo 217) SUTTERLIN Jasha 218) TRAEEN Torstein

Leggi anche - Napoli, a Udine per tornare corsari. E quello strano incrocio con Cannavaro