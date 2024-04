Quando inizia il Giro d’Italia 2024: date e percorso. Da Pogacar a Thomas, tutti i protagonisti

Roma, 24 aprile 2024 – Non manca molto al Giro d’Italia 2024, grande appuntamento italiano delle corse a tappe che precede l’evento storico della partenza dal vecchio stivale del Tour de France tra Firenze, l’Emilia Romagna e il Piemonte. La corsa rosa 2024 vedrà la grande partecipazione di Tadej Pogacar, il protagonista più atteso e colui che rischia di dominare la scena con l’obiettivo di una clamorosa doppietta Giro-Tour. Saranno 3.400 i chilometri totali divisi in ventuno tappe con 44mila metri di dislivello e con alcune salite simbolo della corsa.

Le date e il percorso

Il Giro d’Italia 2024 parte da Venaria Reale il 4 maggio per terminare a Roma, nella capitale, il 26 maggio. Nel mezzo ventuno tappe e due giorni di riposo, ma soprattutto 44mila metri di dislivello complessivo. Percorso molto vario, con tappe adatte a scalatori, a cronoman e anche velocisti. In ottica classifica generale, le tappe che possono decidere la corsa sono diverse. Già alla prima ci saranno i passaggi sul Colle di Superga e sul Colle Maddalena, mentre nella seconda primo arrivo in salita al Santuario di Oropa, dove si farà già sul serio. Attenzione anche alle cronometro, due in totale con la prima alla settima tappa da Foligno a Perugia e la seconda alla quattordicesima a Desenzano del Garda. Poi, ancora tante salite. All’ottava tappa c’è l’arrivo a Prati di Tivo con partenza da Spoleto e a seguire l’arrivo a Cusano Mutri alla decima. Si entra infine nell’ultima settimana con la quindicesima tappa con arrivo a Livigno e il temibile Passo del Foscagno, alla sedicesima Passo dello Stelvio e Monte Pana con arrivo a Santa Cristina in Gardena, alla diciassettesima trittico di livello con Passo Sella, Passo Rolle e Broncon, mentre alla diciannovesima temibile arrivo a Sappada. Ultima asperità, alla ventesima, con il Monte Grappa da scalare due volte con arrivo a Bassano del Grappa. Ce n’è per tutti i gusti, soprattutto per Pogacar che va forte sia a cronometro sia in salita.

I principali protagonisti

Non ci sarà il cast stellare del Tour, dove parteciperanno Evenepoel e Roglic oltre a Pogacar, con l’incognita Vingegaard, ma il Giro 2024 vivrà essenzialmente sulle imprese del ‘bimbo’ sloveno. È Tadej il protagonista assoluta della corsa rosa e l’uomo da battere, difficile, in un lotto di possibili protagonisti che prevede l’eterno e veterano Geraint Thomas e le insidiose carte Ben O’Connor e Romain Bardet. Doveva essere la corsa anche di Wout Van Aert, ma la caduta primaverile nell’Attraverso il Fiandre lo ha fatto desistere. La Visma punterà alla generale con Cian Uijtdebroeks. Altri protagonisti saranno Nairo Quintana, tornato alla Movistar, Filippo Zana, Filippo Ganna e Daniel Martinez. Italiani in lotta per la generale? Sostanzialmente due e della stessa squadra: Damiano Caruso e Antonio Tiberi.

