Ciclismo, recupero lampo di Van Aert: in bici su strada dopo meno di un mese

Roma, 24 aprile 2024 – Che la tempra di Wout Van Aert fosse forte lo avevano già affermato i medici che lo hanno avuto in cura dopo la terribile caduta occorsa nella Dwars door Vlaanderen 2024: purtroppo non al punto da recuperare in tempo per partecipare al Giro d'Italia 2024, che sarebbe stato il suo primo in assoluto, ma per tornare in bici dopo meno di un mese e quindi molto prima dei tempi prefigurati assolutamente sì.

I dettagli

La ripresa lampo del belga, tolto il sospiro di sollievo per il netto miglioramento delle sue condizioni di salute, non può che acuire i rimpianti di tutti coloro che non vedevano l'ora di ammirare le sue gesta nella Corsa Rosa. I rimpianti, in realtà, saranno forti anche per il diretto interessato, che in un colpo solo ha perso uno step molto atteso in carriera ma anche una competizione propedeutica per il prosieguo di una stagione tutta imperniata, già a partire dall'inverno, sulle Olimpiadi di Parigi 2024. Insomma, per Van Aert fare bene al Giro d'Italia avrebbe significato da un lato provare a scrivere il proprio nome, magari a maggior ragione grazie a qualche tappa di prestigio, nel secondo Grande Giro per importanza ma anche gettare le basi per i Giochi, con gli obiettivi che saranno molteplici. Invece la caduta dello scorso 27 marzo, che aveva causato fratture a costole, clavicola e sterno, ha cambiato tutte le carte in tavola, eliminando maggio dall'elenco dei mesi buoni per gareggiare. Dunque, possibile per Van Aert 'ripiegare' sul Tour de France 2024, forse l'ultima chance per rincorrere la forma buona nonostante la forte vicinanza con le Olimpiadi. Non sarebbe da escludere una partecipazione magari breve e senza particolari velleità in nessuna veste: neanche quelle da gregario di Jonas Vingegaard, a sua volta ai box e quindi in forte dubbio, o di chiunque possa essere il capitano della Visma-Lease a Bike. In caso di partecipazione alla Grande Boucle, ci sarebbero buone notizie anche per gli appassionati italiani alla luce della partenza, il prossimo 29 giugno, da Firenze e delle restanti tre tappe e mezzo del Gran Départ nel Bel Paese.

Gillespie vince il Giro Mediterraneo Rosa 2024

Bel Paese che nei giorni scorsi è stato teatro del Giro Mediterraneo Rosa 2024, che ha attraversato Campania e Puglia. A trionfare è stata Lara Gillespie, che si è imposta in due tappe: quelle con arrivo a Torre del Greco e Barletta. In realtà, l'irlandese ha sfiorato il tris a Motta Montecorvino ma a 200 metri dal traguardo, mentre veleggiava in testa alla corsa, è scivolata in curva. Poco male per lei, che ha anche festeggiato il compleanno in corsa, e per l'UAE Development Team, che si è consolata con il successo della compagna di squadra Federica Venturelli, talento cristallino del ciclismo femminile italiano, su pista e su strada, che si era imposta anche a Castelnuovo della Daunia, mentre l'onore di aprire le danze era toccato a Giada Borghesi della BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo.

Leggi anche - Napoli, non solo Pioli: per la panchina piace anche Rose. E Retegui è in pole per il dopo Osimhen