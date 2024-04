Giro d'Italia 2024, ora è ufficiale: Van Aert non ci sarà

Roma, 11 aprile 2024 - I giorni della speranza sono stati pochi ma intensi prima della rinuncia ufficiale, comunicata dal diretto interessato: Wout Van Aert non prenderà il via al Giro d'Italia 2024.

I dettagli

Il calvario del belga era cominciato in occasione della Dwars door Vlaanderen 2024, con un bollettino subito pesante (frattura a clavicola e costole) poi destinato a peggiorare nel corso dei giorni: prima con l'aggiunta di una lesione allo sterno e poi di una contusione al polmone. La breve parentesi di ottimismo era stata motivata da diversi fattori. Su tutti la grande forza fisica e mentale del corridore della Visma-Lease a Bike, squadra 'paperino' di questa prima parte di stagione in quanto a infortuni di pezzi grossi. Restando al Giro d'Italia 2024, è fresco il forfait anche di Wilco Kelderman, a sua volta reduce da una frattura della clavicola e pronto a essere rimpiazzato da Koen Bouwman. Lo stato di salute di Van Aert è ben più precario nonostante il parere espresso nei giorni scorsi da diversi medici, che lasciavano ampie speranze di un recupero lampo per la Corsa Rosa, la prima alla quale avrebbe partecipato il belga. Invece niente da fare, come affermato dal diretto interessato in un accorato video messaggio: "Sono felice di dire a tutti che sto meglio e che mi sto riprendendo dopo i postumi della caduta della Dwars door Vlaanderen. Molti dei miei problemi sono migliorati abbastanza al momento, ma le mie costole sono ancora un fattore limitante che mi impedisce di allenarmi. Ho provato a dare i primi colpi di pedale, ma tutto ciò non è sufficiente per prepararmi: ecco perché - continua Van Aert - ho deciso di rinunciare al Giro d'Italia". La delusione è tanta per gli appassionati che attendevano con ansia questo debutto ma anche per lo stesso belga. "E' un peccato dover mancare il mio secondo obiettivo stagionale (dopo le Classiche di primavera, ndr), ma la mia salute ha la priorità: adesso devo solo dare tempo al mio corpo di recuperare".

Rebus Visma al Giro

A questo punto cambiano ulteriormente i piani della Visma-Lease a Bike in vista della Corsa Rosa. Sempre a meno di altre defezioni, il compito di andare a caccia delle vittorie di tappe dovrebbe andare a Christophe Laporte e Olav Kooij, mentre la classifica generale sarà curata dall'astro nascente Cian Uijtdebroeks, come in effetti risultava fin dai piani invernali. Detto della novità (forzata) Bouwman, anche il resto della batteria di gregari sarà molto interessante tra nomi esperti e meno: dal trattore Jan Tratnik a Robert Gesink, fino ad arrivare ad Attila Valter ed Edoardo Affini. Insomma, sulla carta non esattamente la rosa ideale per provare a contrastare la corazzata UAE Team Emirates, che intanto fa le prove generali al Giro d'Abruzzo 2024 grazie alla presenza di Adam Yates e Jan Christen: nessuno dei due tuttavia dovrebbe essere al via di Venaria Reale. Chi ci sarà è Tadej Pogacar, la cui caccia alla doppietta Giro-Tour in teoria, alla luce dei contemporanei guai di Jonas Vingegaard, si fa sempre più in discesa.

