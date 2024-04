Vingegaard, terribile caduta al Giro dei Paesi Baschi: il campione del Tour portato via in ambulanza

Terribile caduta di gruppo a 30 chilometri dall'arrivo della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, la Etxarri Aranatz-Lagutio di 157,5 chilometri.

In una curva a destra in discesa, un corridore è caduto in testa al plotone, trascinando a terra la maggior parte dei favoriti della corsa spagnola del World Tour, tra cui Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) e Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe). Nel punto della caduta erano presenti grossi massi completamente privi di protezione.

Il campione danese, due volte vincitore del Tour de France, è il ciclista che ha riportato le conseguenze peggiori: Vingegaard è rimasto a lungo a terra immobile, prima di essere steso su una barella e portato via a bordo di un'ambulanza. Secondo le prime informazioni, il campione della Visma non ha mai perso conoscenza.

Roglic ed Evenepoel sono invece riusciti a rialzarsi, ma il belga è apparso piuttosto dolorante e per lui si ipotizza una frattura a una clavicola. Anche Jay Vine (Uae Emirates) è rimasto per molti minuti in un fosso prima di essere trasportato in ospedale. Altri corridori, tra cui Steff Cras (TotalEnergies), Alexander Cepeda (EF), Natnael Tesfatsion e Quinn Simmons (Lidl-Trek), sono rimasti coinvolti nella maxi carambola.

L’organizzazione ha deciso di neutralizzare la corsa in attesa dell’arrivo delle ambulanze, poi si è deciso di ripartire con i soli sei uomini in fuga a giocarsi il successo, mentre il resto del gruppo è stato condotto a passo d'uomo al traguardo.