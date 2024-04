La caduta di Vingegaard in diretta, il video del Giro dei Paesi Baschi

Drammatica caduta di Jonas Vingegaard nella quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi. Il due volte vincitore del Tour de France è rimasto coinvolto in una maxi carambola a trenta chilometri dall’arrivo della frazione Etxarri Aranatz-Lagutio: subito le sue condizioni sono apparse preoccupanti.

Il danese è rimasto a terra immobile per diversi minuti, poi è stato steso su un’ambulanza e portato in ospedale. Secondo le prime informazioni, Vingegaard non avrebbe comunque mai perso conoscenza e avrebbe scambiato anche qualche parola con i soccorritori.

A terra anche Remco Evenepoel e Primoz Roglic: per il belga si sospetta la frattura della clavicola, mentre lo sloveno dopo le prime cure sul posto si è allontanato a bordo dell’ammiraglia.

Anche Jay Vine (Uae Emirates) è rimasto per molti minuti in un fosso prima di essere trasportato in ospedale. Tra gli altri corridori coinvolti nella caduta, anche Steff Cras (TotalEnergies), Alexander Cepeda (EF), Natnael Tesfatsion e Quinn Simmons (Lidl-Trek).

Il video della caduta