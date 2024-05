Giro d’Italia 2024 a Torino, oggi tappa 1: orari tv, percorso, altimetria e favoriti

Venaria Reale, 4 maggio 2024 - Ci siamo: oggi è il giorno della partenza del Giro d’Italia 2024, quest’anno condita dalla grande attrazione Tadej Pogacar. Lo sloveno parte come favorito assoluto e con la sensazione che possa dominare la corsa. A sfidarlo qualche veterano come Geraint Thomas e Nairo Quintana, oppure qualche possibile giovane che Cian Uijtdebrokes o Ben O’Connor, mentre l’Italia dovrebbe puntare tutte le sue chance sulla coppia Damiano Caruso e Antonio Tiberi. Sarà spettacolo, sperando nelle acrobazie dello sloveno che punta ad una clamorosa doppietta Giro-Tour. Già la tappa 1, tra l’altro, può proporre una prima scrematura in classifica perché nel finale verso Torino si scalerà il Colle Maddalena prima e lo strappo di San Vito poi.

Sommario

Tappa corta, 140 chilometri, ma molto mossa negli ultimi 60. Dopo una fase di avvicinamento pianeggiante di circa 45 km, prima di entrare nel circuito finale di circa 30 km, si affrontano due GPM di difficoltà crescente: la salita di Berzano di San Pietro e la salita di Superga dal versante di Baldissero Torinese che presenta pendenze meno arcigne del versante classico da Torino. Nel finale le salite che possono già sparigliare la generale. Prima il Colle Maddalena di 7 chilometri al 7% di pendenza media e vetta a 22 dal traguardo, poi lo strappo di San Vito, che è di 1.4 chilometri ma con massime del 16% a 3 dall’arrivo. Poi discesa verso Torino. Possono essere trampolino di lancio per chi vuole vincere la tappa e indossare la prima maglia rosa.

Tappa 1 del Giro d'Italia, la planimetria

I bookmakers assegnano il ruolo di favoriti agli scattisti, soprattutto uno: Tadej Pogacar. E’ lo sloveno per i quotisti il favorito della prima tappa, ma attenzione a Julian Alaphilippe, Jhonatan Narvaez, Aurelien Paret Peintre, Alexey Lutsenko e Daniel Martinez. Le chance italiane sembrano racchiuse in Andrea Bagioli, mentre Antonio Tiberi e Damiano Caruso, più regolaristi che scattisti, dovranno difendersi. Attenzione anche a Filippo Ganna e Filippo Zana.

La prima tappa del Giro 2024 si disputa sabato 4 maggio con partenza da Venaria Reale alle 13.50 e orario stimato di arrivo a Torino tra le 17.05 e le 17.26, con passaggio sul Colle Maddalena tra le 16.38 e le 16.56 e passaggio sul San Vito tra le 17.01 e le 17.22. La Rai partirà in diretta alle 13 su Raisport Hd con Giro Mattina, poi dalle 14 passaggio su Rai Due per la diretta della Tappa. A seguire Processo alla Tappa. In streaming su Raiplay. Live dale 13.30 su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Discovery Plus. Per quanto riguarda la Rai commento di Pancani-Cassani, su Eurosport coppia Gregorio-Magrini. Leggi anche - I favoriti del Giro d'Italia 2024