Giro d’Italia 2024, tappa 7 cronometro Foligno-Perugia in tv: favoriti e orari

Rapolano Terme, 9 maggio 2024 – Arriva il giorno della prima cronometro al Giro d’Italia 2024. Da Foligno a Perugia 40 chilometri che incideranno e non poco sulla classifica generale. I big si sono risparmiati a Rapolano Terme e nella crono umbra ci saranno i primi sensibili distacchi dopo Oropa. Lo ha ammesso Tadej Pogacar, che ha scelto di rimanere calmo e perseverare energie: “Siamo rimasti concentrati per evitare cadute e risparmiare energie - le parole dello sloveno - Mi sento bene e spero sia così anche domani. Una caduta avrebbe compromesso anche il Tour? Sì, un po’ in testa avevo anche quello e sono felice che sia finita senza problemi”.

Favoriti

Si arriva alla crono con Pogacar in rosa con un vantaggio di 46” su Geraint Thomas , 47" su Daniel Martinez e 55” su Cian Uijtdebrokes. Il primo italiano è Lorenzo Fortunato sesto a 1’07”, ma a crono soffrirà tanto e dovrà difendersi. Chi è chiamato a scalare posizioni è sicuramente Antonio Tiberi che contro il tempo sa andare forte e dovrà cercare di non perdere troppo da Pogacar e al tempo stesso riguadagnare la top ten dopo la difficile tappa di Oropa dove ha perso più di due minuti.

Cronometro piatta per oltre trenta chilometri, molto adatta agli specialisti, ma negli ultimi chilometri sale costantemente con punte anche al 16%. Servirà tenersi un po’ di benzina in corpo per il finale, dove occorrerà zampettare sui pedali. Tadej Pogacar è ovviamente il favorito numero uno assieme a Pippo Ganna, ma attenzione anche a corridori come Geraint Thomas, che lotta per la maglia rosa Jan Tratnik, Tobias Foss, Luke Plapp, che però ha speso tanto a Rapolano Terme, Magnus Sheffield, Edoardo Affini, Mikkel Honorè, Rui Oliveira e appunto il nostro Antonio Tiberi, principale carta azzurra per la classifica generale.

Dove vederla in tv

La tappa a cronometro da Foligno a Perugia si disputa venerdì 10 maggio con partenza del primo corridore alle 13, mentre la Maglia rosa partirà alle 16.22. Si stimano medie comprese tra i 47 e 51 km/h e un tempo di percorrenza di circa 50 minuti. L’arrivo previsto della maglia rosa a Perugia dovrebbe avvenire attorno alle 17. Per quanto riguarda la diretta tv la Rai si dividerà con gli Internazionali di Roma di Tennis. Diretta del Giro a partire dalle 12.10 su Raisport Hd, canale 58 del digitale, con Giro Mattina e poi con la prima diretta della tappa. Il passaggio su Rai Due è previsto per ora alle 16.25 ma dipenderà dalla durata della partita di tennis a Roma. Telecronaca di Pancani-Cassani. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 12.45 con telecronaca di Gregorio-Magrini. Live streaming su Dazn e Discovery Plus.