Giro d’Italia 2024, la tappa 9 da Avezzano a Napoli: favoriti e orari tv

Prati di Tivo, 11 maggio 2024 - C’è sempre il marchio di Tadej Pogacar sul Giro 2024. A Prati di Tivo terza affermazione per lo sloveno che ha consolidato la maglia rosa pur senza attaccare da lontano. Vittoria allo sprint per il leader della corsa che ha battuto Martinez, O’Connor, Tiberi e Thomas. In classifica generale non ci sono stati scossoni, Pogacar ha guadagnato qualche secondo di abbuono e ora comanda con 2’40” su Martinez e 2’58” su Thomas, mentre al quarto posto c’è O’Connor a 3’39” e al quinto Uijtdebrokes a 4’02”. In risalita Antonio Tiberi che ha approfittato della giornata difficile di Plapp e Lutsenko per risalire in sesta piazza a 4’23”, la cui metà di questo ritardo è stata accumulata a Oropa a causa di una doppia foratura. Sesto è invece Lorenzo Fortunato a 5’15”. Domenica 11 maggio si chiude la prima settimana con la tappa che arriva a Napoli, che presenta un finale insidioso con un paio di strappi da tenere in considerazione, e la possibilità di qualche finisseur di provare a vincere la tappa. Il muro verso Lago Lucrino potrebbe fungere da trampolino di lancio per un attacco verso il traguardo.

Favoriti

Può essere una tappa da fughe di lunga gittata, anche se qualche velocista in grado di tenere sugli strappi potrebbe provarci in volata. In caso di fuga citiamo i nomi di Simon Clarke, Alessandro De Marchi, Maximilian Schachmann, anche se è uomo al fianco di Martinez, Jesper Stuyven, Julian Alaphilippe, Davide Bais, Matteo Trentin, Mauri Vansevenant, Kevin Vermaeke e Andrea Piccolo. Per quanto riguarda i velocisti, corridori come Tim Merlier o Jonathan Milan potrebbero reggere l’urto nel finale e provare a giocarsi tutto in volata, ma non sarà facile. Attenzione anche a Kaden Groves.

Dove vederla in tv

La tappa numero nove del Giro 2024 si disputa domenica 12 maggio con partenza da Avezzano alle 12 con i seguenti passaggi: traguardo volante di Mondragone tra le 15.11 e le 15.28, Monte Procida tra le 16.13 e le 16.37, traguardo volante di Bacoli tra le 16.17 e le 16.41 arrivo previsto a Napoli tra le 17.00 e le 17.29. Si stima una media orario compresa tra i 41 e i 45 km/h. Live dalle 11.45 su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio, Magrini e Moser. In streaming su Dazn e Discovery Plus. Diretta dalle 11.30 su Raisport Hd, canale 58 del digitale, con Giro Mattina, poi a seguire Prima Diretta e passaggio su Rai Due dalle 14. Telecronaca di Pancani-Cassani. In streaming su Raiplay.