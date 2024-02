Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2024, vince Van Aert

Roma, 25 febbraio 2024 - Ieri, in occasione dell'Omloop Het Nieuwsblad 2024, si era aperto con un succulento antipasto il menù delle Classiche del Nord e per Wout Van Aert, terzo al traguardo, era arrivata una beffa confezionata dal compagno di squadra Jan Tratnik. Oggi il belga si riscatta e si impone alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2024, che gli vale la prima vittoria stagionale su strada dopo il fitto inverno nel segno del ciclocross.

La cronaca

Il comune denominatore delle prime corse di un giorno dell'annata è il dominio della Visma-Lease a Bike, che mette subito a segno una doppietta che diventa tripletta se si allarga lo spettro al Gran Camino 2024, dove intanto si imponeva Jonas Vingegaard. In Belgio invece vince l'idolo di casa Van Aert, che fa la voce grossa quando all'arrivo mancano praticamente 80 km: agganciati al grande favorito di giornata ci sono anche Oier Lazkano, Tim Wellens e Laurence Pithie, con quest'ultimo che poi cede su uno dei muri finali. La vittoria diventa quindi cosa di questo terzetto, che crea un buco enorme sul drappello principale, privo fin dalla partenza di Jonathan Milan: per il friulano un forfait per problemi gastrointestinali che sa tanto di beffa alla luce delle ottime sensazioni trasmesse ieri. Alla fine, la volata ristretta premia Van Aert, che risponde subito a coloro che, sull'onda del risultato ottenuto all'Omloop Het Nieuwsblad 2024, cominciavano ad alzare il primo polverone di critiche su un corridore tacciato di steccare spesso gli appuntamenti clou: a regolare il gruppo, tanto per restare in tema di monopolio della Visma-Lease a Bike, è Christophe Laporte, che in queste prime uscite stagionali sta indossando i panni del gregario (oltre che del campione europeo).

Van Eetvelt vince l'UAE Tour 2024

Dal freddo del Belgio all'afa degli Emirati Arabi Uniti, dove quasi in contemporanea calava il sipario sull'UAE Tour 2024, la seconda corse a tappe del circuito World Tour dopo il Tour Down Under 2024. Se in Australia si era imposta la sorpresa Stephen Williams, il trend si conferma in Medio Oriente, con Lennert Van Eetvelt della Lott Dstny che fa il colpo grosso proprio in occasione dell'ultima tappa, strappando il simbolo del primato a Jay Vine e beffando per appena 2'' l'altro australiano Ben O'Connor. L'intera corsa organizzata da RCS Sport per la verità aveva parlato tanto belga grazie a Tim Merlier, il re incontrastato delle volate, con 3 successi a referto che valgono la conquista della maglia di leader della classifica a punti: un messaggio importante, quello dello sprinter della Soudal Quick-Step, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative. Parlando sempre di volate e spostandoci a casa Italia, sono arrivati buoni feedback da Jakub Mareczko e Simone Consonni, entrambi alle prime pedalate con le nuove squadre: rispettivamente il Team Corratec-Vini Fantini e la Lidl-Trek. Finisce invece dietro la lavagna l'UAE Team Emirates, la squadra di casa per la verità falcidiata presto dal ritiro di Adam Yates: il tutto prima della beffa incassata da Vine.

