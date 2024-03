Tirreno Adriatico 2024 tappa 7: percorso, favoriti e orari tv

Gagli, 9 marzo 2024 - La Tirreno Adriatico è di Jonas Vingegaard. Il fenomeno danese ha fatto doppietta, bissando il successo di venerdì con la vittoria nella sesta tappa con arrivo a Monte Petrano in quota. La maglia blu ha approfittato del lavoro della Bora di Jai Hindley per attaccare nel finale e staccare proprio l’australiano e lo spagnolo Juan Ayuso, i quali saranno sul podio nella premiazione conclusiva al fianco di Vingegaard nella giornata di domenica. La classifica parla chiaro con il leader che comanda con 1’242 su Ayuso e 1’52” su Hindley. Nella tappa conclusiva a San Benedetto del Tronto non ci saranno scossoni dato il circuito finale totalmente pianeggiante e il distacco accumulato nella generale dal danese. Sarà passerella per Vingegaard mentre i velocisti si giocheranno l’ultimo arrivo di tappa dell’edizione 2024 della Tirreno Adriatico.

Sommario

Frazione breve, di 154 chilometri, l’ultima della Tirreno Adriatico, ma divisa a metà. Tappa mossa nella prima parte e assolutamente piatta negli ultimi 80 km. Partenza immediatamente a salire con passaggio a Monteprandone dopo 4 chilometri e poi salita impegnativa a Montedinove al chilometro 42. Seguono un po’ di saliscendi attraverso Montalto delle Marche fino al passaggio da Ripatransone, ultimo strappo della tappa al chilometro 63. Lunga discesa fino a Grottammare prima di entrare nel circuito di circa 15 km da ripetere 5 volte. Percorso del circuito prevalentemente su strade rettilinee, larghe e asfaltate. Ultimi 3 km su strade ampie e prevalentemente rettilinee con alcune semicurve su strade di media larghezza nella prima parte. Ultima doppia curva a circa 1 km dall’arrivo. Dovrebbe essere tappa per velocisti.

Dovrebbe essere una tappa dedicata ai velocisti nonostante le salite della prima parte. Sicuramente partirà una fuga ma le squadre degli sprinter potranno rientrare nel circuito finale di San Benedetto del Tronto. E allora i favoriti sono i soliti Jesper Philipsen, Biniam Girmay, Tim Merlier, Phil Bauhaus e Jonathan Milan.

La partenza della tappa è prevista da San Benedetto del Tronto alle 12.45 di domenica 10 marzo, con passaggio a Monteprandone dopo circa 20 minuti e passaggio da Montedinove attorno alle 14. L'entrata nel circuito finale di San Benedetto del Tronto è prevista per le 15, con arrivo stimato tra le 16.46 e le 17.13. L'ultima tappa della Tirreno Adriatico avrà una doppia copertura televisiva. Diretta dalle 14.45 su Raisport Hd, canale 58 del digitale, con passaggio dalle 16 su Rai Due per il finale di tappa. In streaming su Raiplay. Live a pagamento dalle 15 su Eurosport 1, canale 211 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn.