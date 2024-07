Tour 2024 tappa 6: percorso, favoriti e orari tv

Saint Vulbas, 3 luglio 2024 – La storia si è compiuta a Saint Vulbas, sede di arrivo della quinta tappa, con il 35esimo successo in carriera al Tour de France per Mark Cavendish: nessuno come lui nella storia. La prima vittoria risale addirittura al 2008 e la sua carriera ha trovato il coronamento di una vita, all’ultima partecipazione. Una volata regale, ammaestrata con sapienza tattica da veterano e gambe di un giovincello. Si sono inchinati Philipsen, Kristoff e De Lie e tutta la schiera dei migliori velocisti al mondo. Ma il più bravo di tutti e dell’intera storia è lui per numero totale di successi. E nella sesta tappa ci sarà un’altra occasione per rimpinguare il bottino dato che l’arrivo a Dijon sarà ancora ad appannaggio dei velocisti.

Il percorso

Tappa breve e di tregua per il Tour de France che continua ad andare in pianura verso la cronometro di Chambertin e la tappa degli sterrati di Troyes. La Macon-Dijon di 163 chilometri premierà ancora una volta i velocisti con un solo Gpm inserito sul percorso. Tappa totalmente pianeggiante nella zona della Cote d’Or. L’unica possibile insidia può essere il vento. Si parte da Macon e subito si sale nell’unico Gpm di giornata che è il Col du Bois Clair di 1.6 chilometri al 6%, poi tanta pianura fino al traguardo. Si passerà dall’Abbazia di Cluny, splendido teatro medievale, poi passaggi dalle località di Cormatin, traguardo volante, Saint Bol, Givry, Merceuil, Corberon, Izeure e poi ingresso a Dijon. Ultima curva a un chilometro dal traguardo, poi rettilineo finale di 800 metri per una volata di gruppo che appare scritta.

I favoriti

Non dovrebbe esserci spartito diverso da una volata di gruppo. Partirà sicuramente una fuga iniziale di temerari, anche per mettere in mostra qualche sponsor, ma il gruppo ricucirà nella seconda parte di percorso. Favoriti sono i velocisti. Dopo la cotta della prima tappa non avevamo osato inserire Cavendish tra i favoriti a Saint Vulbas, ma ci ha fatto ricredere e per la sesta tappa partiamo da lui nella lista dei candidati alla vittoria. Cercheranno di batterlo Jasper Philipsen, Arnaud De Lie e Biniam Girmay, rimasto chiuso in volata nella quinta, ma attenzione anche a Phil Bauhaus, Pascal Ackermann, Fernando Gaviria e Sam Bennett, anonimo fino a qui. Da valutare Mads Pedersen, caduto nella volata di Saint Vulbas.

Orari tv

La sesta tappa del Tour de France si disputa giovedì 4 luglio con orario di partenza alle 13.50, poi Col du Bois Clair alle 14, traguardo volante di Cormatin sulle 14.30 e arrivo previsto a Dijon tra le 17.19 e le 17.38 con una media stimata compresa tra i 43 e i 47 km/h. Diretta in chiaro dalle 14.45 su Rai Due con telecronaca di Stefano Rizzato e Davide Cassani. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 13.15 con telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming su Discovery Plus e Dazn.

